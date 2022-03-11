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Банк России начал принимать просроченные паспорта жителей ДНР и ЛНР

Жители ЛНР и ДНР смогут воспользоваться услугами российских банков даже при просроченном паспорте, сообщила пресс-служба Банка России 11 марта на своем сайте.
ИА Красная Весна
Остальные валюты юрлица-резиденты и ИП-резиденты могут получать в наличных по основаниям, предусмотренным законодательством, без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.
Известия
Миграционную карту предъявлять не нужно, уточнили в ЦБ.
ТАСС
Как заявлял «Известиям» Алексей Матюхов, управляющий партнер BMS Group, ЦБ ввел данную меру, чтобы стабилизировать ситуацию, а также из-за физического отсутствия наличной иностранной валюты и в определенной мере для борьбы с ростом курса доллара.
Известия

Подробнее о событии

Банки России будут принимать граждан ДНР и ЛНР с просроченными паспортами
Известия15:38
Банк России начал принимать просроченные паспорта жителей ДНР и ЛНР
ИА Красная Весна15:29
Банки РФ будут принимать граждан ДНР и ЛНР с просроченными паспортами
РЕН ТВ14:56
Граждане ЛНР и ДНР могут воспользоваться услугами банков РФ даже при просроченном паспорте
ТАСС14:52
Житель ЛНР, ДНР сможет стать клиентом финорганизации РФ при наличии местного паспорта - ЦБ
ПРАЙМ14:32

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