ИА Красная ВеснаБанк России начал принимать просроченные паспорта жителей ДНР и ЛНРЖители ЛНР и ДНР смогут воспользоваться услугами российских банков даже при просроченном паспорте, сообщила пресс-служба Банка России 11 марта на своем сайте.ИА Красная ВеснаОстальные валюты юрлица-резиденты и ИП-резиденты могут получать в наличных по основаниям, предусмотренным законодательством, без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.ИзвестияМиграционную карту предъявлять не нужно, уточнили в ЦБ.ТАССКак заявлял «Известиям» Алексей Матюхов, управляющий партнер BMS Group, ЦБ ввел данную меру, чтобы стабилизировать ситуацию, а также из-за физического отсутствия наличной иностранной валюты и в определенной мере для борьбы с ростом курса доллара.ИзвестияЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаИзвестияПодробнее о событииБанки России будут принимать граждан ДНР и ЛНР с просроченными паспортамиИзвестия15:38Банк России начал принимать просроченные паспорта жителей ДНР и ЛНРИА Красная Весна15:29Банки РФ будут принимать граждан ДНР и ЛНР с просроченными паспортамиРЕН ТВ14:56Граждане ЛНР и ДНР могут воспользоваться услугами банков РФ даже при просроченном паспортеТАСС14:52Житель ЛНР, ДНР сможет стать клиентом финорганизации РФ при наличии местного паспорта - ЦБПРАЙМ14:32Показать ещёОценить7Поделиться