Финансы

Право.руПраво.руБанк России начал продажу валюты на внутреннем рынке

Во вторник, 10 марта, Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора. Такое решение приняли из-за текущей ситуации на нефтяном рынке и её влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Обвал российского рынка докатился до гособлигаций

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