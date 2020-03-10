Финансы
Право.руБанк России начал продажу валюты на внутреннем рынке
Во вторник, 10 марта, Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора. Такое решение приняли из-за текущей ситуации на нефтяном рынке и её влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Читать в источнике
Оценить207
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ с 10 марта начнет упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Finam.Ru10 марта в 02:07
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 05:00, Ашберн
Комментарии
Финансы
Торги открылись падением индексов Мосбиржи и РТС
Индекс Мосбиржи упал на 4% на открытии торгов, долларовый индекс РТС — на 5% после признания Всемирной организации здравоохранения вспышки коронавируса COVID-19 пандемией и заявлений президента США Дональда Трампа о временном запрете въезда в США из Европы.
Политика
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена до минимума, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Армия и оружие
США нанесли авиаудары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
Общество
В Москве зафиксировано нашествие енотов
Причина нашествия — нерадивые хозяева, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Сергей Бурмистров.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию, который должен был пройти в канадском Монреале с 18 по 22 марта, отменен из-за угрозы коронавируса.
Общество
Число заразившихся коронавирусом превысило 113 тыс. человек
По данным на утро 10 марта, в мире число заразившихся коронавирусом составляет 113 358 человек, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.
Политика
Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Армия и оружие
Российские субмарины станут невидимыми для противника
В настоящее время буи проходят испытания на подводных лодках российского ВМФ.
Политика
Депутаты Заксобрания поддержали поправки в Конституцию
В четверг, 12 марта, депутаты краевого парламента на внеочередном заседании поддержали внесение поправок в Конституцию РФ.
Общество
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Авто
Автомобили в России подорожают на 10% из-за падения рубля
Ряд экспертов предполагают, что рост цен на новые автомобили составит порядка 5%, однако другие более реалистичны в своих прогнозах — машины подорожают на 10% и более.
Политика
Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения — в населенных пунктах Золотое и Счастье.
Общество
Китай объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в Китае в целом уже пройден.
Общество
Роскачество выявило небезопасные презервативы
Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон удивлён, что гонки не отменяют
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Экономика
Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Гаджеты
Представлен смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Представлен будущий хит продаж Redmi Note 9 Pro Компания Redmi только что официально анонсировала бюджетный флагман линейки Redmi Note, который, как и ожидалось, получил название Redmi Note 9 Pro Max.
Политика
Путин назвал отток капитала из страны незначительным
Отток капитала из России имеет место, но не является значительным по сравнению с притоком средств. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Здоровье
Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
Политика
Польша озвучила условия для снятия санкций с России
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал условия для того, чтобы его страна начала отстаивать позицию снятия санкций с Российской Федерации.
Общество
Экс-информатор WikiLeaks пыталась покончить с собой
Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе за отказ давать показания, госпитализирована после попытки самоубийства, сообщает газета New York Times со ссылкой на ее адвокатов.
Авто
Волгоградцы могут накопить на автомобиль за год
Эксперты "Авито Авто" и "Авито Работа" сопоставили среднюю стоимость автомобиля на вторичном рынке Волгограда со средней зарплатой в начале 2020 года, чтобы выяснить, сколько времени волгоградцам понадобится, чтобы накопить на покупку автомобиля.
Экономика
Путин встретился с инвесторами. Главное
Общество
Мартиросян рассказал, как Зеленский «лишил смысла жизни» артистов КВН
Резидент Comedy Club Гарик Мартиросян в шутку сравнил свои достижения и заслуги президента Украины Владимира Зеленского, который тоже начинал путь в КВН.