Во вторник, 10 марта, Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора. Такое решение приняли из-за текущей ситуации на нефтяном рынке и её влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Финансы Торги открылись падением индексов Мосбиржи и РТС Индекс Мосбиржи упал на 4% на открытии торгов, долларовый индекс РТС — на 5% после признания Всемирной организации здравоохранения вспышки коронавируса COVID-19 пандемией и заявлений президента США Дональда Трампа о временном запрете въезда в США из Европы.

Политика Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена до минимума, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Общество В Москве зафиксировано нашествие енотов Причина нашествия — нерадивые хозяева, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Сергей Бурмистров.

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию отменен Чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию, который должен был пройти в канадском Монреале с 18 по 22 марта, отменен из-за угрозы коронавируса.

Общество Число заразившихся коронавирусом превысило 113 тыс. человек По данным на утро 10 марта, в мире число заразившихся коронавирусом составляет 113 358 человек, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.

Политика Депутаты Заксобрания поддержали поправки в Конституцию В четверг, 12 марта, депутаты краевого парламента на внеочередном заседании поддержали внесение поправок в Конституцию РФ.

Авто Автомобили в России подорожают на 10% из-за падения рубля Ряд экспертов предполагают, что рост цен на новые автомобили составит порядка 5%, однако другие более реалистичны в своих прогнозах — машины подорожают на 10% и более.

Политика Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения — в населенных пунктах Золотое и Счастье.

Общество Роскачество выявило небезопасные презервативы Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.

Энергетика Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.

Политика Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.

Экономика Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.

Гаджеты Представлен смартфон Redmi Note 9 Pro Max Представлен будущий хит продаж Redmi Note 9 Pro Компания Redmi только что официально анонсировала бюджетный флагман линейки Redmi Note, который, как и ожидалось, получил название Redmi Note 9 Pro Max.

Политика Путин назвал отток капитала из страны незначительным Отток капитала из России имеет место, но не является значительным по сравнению с притоком средств. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Политика Польша озвучила условия для снятия санкций с России Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал условия для того, чтобы его страна начала отстаивать позицию снятия санкций с Российской Федерации.

Общество Экс-информатор WikiLeaks пыталась покончить с собой Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе за отказ давать показания, госпитализирована после попытки самоубийства, сообщает газета New York Times со ссылкой на ее адвокатов.