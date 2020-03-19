Финансы
REGNUMБанк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Операции будут проводиться в рамках оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк.
Читать в источнике
Оценить490
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Комментарии
Финансы
Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах
Райффайзенбанк в связи с экстренным снижением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США прекратит с 1 апреля открывать вклады в долларах.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Здоровье
В Тверской области введен режим повышенной готовности
«Губернатор Игорь Руденя подписал постановление о введении на территории Тверской области режима повышенной готовности в целях профилактики и предотвращения распространения в регионе новой коронавирусной инфекции COVID-2019», — говорится в сообщении.
Здоровье
Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»
Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
Энергетика
Цена российской нефти марки Urals упала ниже $19
Российский экспортный сорт нефти Urals подешевел на 22%, до отметки 18,64 за баррель, сообщает агентство Argus Media.
Энергетика
Цены на нефть продолжают расти после обвала
Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе
Напомним, Владимир Путин заявил, что свыше 70% граждан РФ относятся к среднему классу.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Футбол
Экс-игрок молодежной сборной Англии скончался в возрасте 35 лет
Бывший футболист "Кардифф Сити" и бирмингемской "Астон Виллы" Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщает Daily Mail.
Культура
«Яндекс» покажет сериал о победе Ельцина на выборах 1996 года
Видеосервис "Кинопоиск HD", принадлежащий "Яндексу", покажет сериал "Сердечный приступ", снятый по одноименной книге журналиста Михаила Зыгаря, пишут "Ведомости".
Шоу-бизнес
Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало
Общество
Четверых заразившихся коронавирусом россиян выписали из больницы
Еще четверых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, выписали из московской инфекционной больницы.
Общество
«Коронавирусу и не снилось»: доктор Мясников сравнил COVID-19 с другими болезнями
Люди из разных стран рассказали в "Прямом эфире" рассказали, что во время пандемии коронавируса происходит у них, лидер ЛДПР – о ситуации в Госдуме, а доктор Александр Мясников назвал условия для скорейшей победы над COVID-19.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
Политика
Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским
Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
Общество
Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса
Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Происшествия
Стычка между полицейскими и активистами произошла на юге Москвы у места строительства Юго-Восточной хорды
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Политика
В Бундестаге посчитали коронавирус поводом снять санкции с России
Член международного комитета Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт выступил за отказ Германии от антироссийских санкций на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Здоровье
В России расшифровали геном коронавируса
Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса, сообщили в Минздраве.
Здоровье
Раскрыт секрет успеха Южной Кореи в борьбе с эпидемией коронавируса
Южной Корее удалось резко сбить темпы распространения коронавируса COVID-19 благодаря массовой программе тестирования граждан.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил называть его на русский манер
Общество
Иностранцам продлят российские визы из-за коронавируса
Иностранцам продлят российские визы из-за коронавируса независимо от цели пребывания на территории страны.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Общество
Мантуров заявил, что продуктовых запасов хватит минимум на два месяца
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что запасов торговым сетям хватит минимум на два месяца бесперебойной работы, пишет РИА "Новости".
Общество
Институт Роберта Коха: пандемия может длиться два года
Берлин, 17 марта 2020, 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
Музыка