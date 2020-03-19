Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Операции будут проводиться в рамках оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк.

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Здоровье В Тверской области введен режим повышенной готовности «Губернатор Игорь Руденя подписал постановление о введении на территории Тверской области режима повышенной готовности в целях профилактики и предотвращения распространения в регионе новой коронавирусной инфекции COVID-2019», — говорится в сообщении.

Общество «Коронавирусу и не снилось»: доктор Мясников сравнил COVID-19 с другими болезнями Люди из разных стран рассказали в "Прямом эфире" рассказали, что во время пандемии коронавируса происходит у них, лидер ЛДПР – о ситуации в Госдуме, а доктор Александр Мясников назвал условия для скорейшей победы над COVID-19.

Политика Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Политика В Бундестаге посчитали коронавирус поводом снять санкции с России Член международного комитета Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт выступил за отказ Германии от антироссийских санкций на фоне пандемии коронавируса COVID-19.