Финансы

REGNUMREGNUMБанк России начинает продажу валюты из ФНБ

Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Операции будут проводиться в рамках оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк.
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Сделка по передаче акций Сбербанка поддержит рубль - «БКС Глобал Маркетс»

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Рубль сыграет в резерве

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Первоначальной реакцией рубля на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 6.00% была попытка роста, однако она оказалась сдержанной и скоротечной.
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Народный банк Китая принял неожиданное решение по ключевой ставке

Пока же Народный банк Китая, как считают эксперты, оставляет себе дополнительное пространство для маневра.
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В подмосковной квартире нашли ребенка с запиской передать его полиции

РИА Новости 09:49
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В Кремле не считают катастрофой цены на нефть

В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
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Минэкономики из-за кризиса допустило пересмотр вступающих в силу законов

Минэкономики в максимально сжатые сроки ожидает от бизнес-лоббистов перечень законов, постановлений и других регулятивных документов, чье плановое вступление в силу увеличит финансовую или административную нагрузку на бизнес.
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Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
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Путин провел телефонный разговор с Асадом

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с сирийским лидером Башаром Асадом ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:21
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Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок за границу

Ростуризм призвал россиян по возможности не покидать пределов России в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире на фоне распространения коронавируса.
Известия вчера в 17:30
Общество

Первую выздоровевшую пациентку с коронавирусом выписали в Подмосковье

В Московской области выписали первую пациентку с коронавирусом.
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Общество

В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля

Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.
РБК 06:13
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Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19

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Проводя оптические спектроскопические наблюдения с высоким разрешением близлежащего звездного потока, известного как Рыбы-Эридан, астрономы обнародовали важную информацию о его химической природе.
V-kosmose.com вчера в 09:13
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СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом

Власти России были готовы к тому, что после разрыва сделки с Саудовской Аравией мировые цены на нефть упадут примерно до $20 за баррель, и Кремль не станет первым просить о перемирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией правительства.
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ВТБ сообщил о переговорах с клиентами о выкупе акций с бирж

Премия за инвестиции в российские акции, которая отражает разницу между стоимостью акционерного и долгового капитала, для российских компаний выросла с 5–6 до 8–10%, оценивали аналитики Сбербанка.
РБК 08:42
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В России в апреле начнет действовать новый документ на автомобили

С апреля в России начнет действовать новый документ на автомобили, который будет информировать об энергоэффективности конкретной машины.
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Общество

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Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, члены которой под прикрытием благотворительности перечислили боевикам по меньшей мере 2 млн рублей.
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Экономика

ЦБ запретил взимать комиссии за переводы через СБП до 100 тысяч рублей

Сегодня, 20 января 2020 года, Центробанк РФ запретил банкам с 1 мая текущего года взимать комиссии за переводы через «Систему быстрых платежей» на сумму до 100 тысяч рублей.
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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
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Правительство поддержит кризисные отрасли и население

Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.
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Общество

В России еще четыре человека излечились от коронавируса

По состоянию на утро 20 марта в России от коронавирусной инфекции выздоровели еще четыре пациента, теперь число излечившихся достигло отметки в девять человек.
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Общество

Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США

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В России начались испытания вакцины против коронавируса

В России начались испытания прототипов вакцины против коронавируса. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
РИА Стрела 03:42
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом и экономикой

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором были затронуты вопросы по ситуации с экономикой и коронавирусом.
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Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
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Мишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса

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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Известия вчера в 17:45
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