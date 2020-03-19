Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Операции будут проводиться в рамках оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк.

Финансы Курс рубля падает после решения ЦБ РФ по ставке Первоначальной реакцией рубля на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 6.00% была попытка роста, однако она оказалась сдержанной и скоротечной.

Общество В Якутии заявили о шести случаях заражения коронавирусом Якутск, 20 марта 2020, 15:22 — REGNUM В Якутии выявлено шесть случаев заражения коронавирусом, сообщили 20 марта в оперативном штабе при правительстве региона.

Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Энергетика В Кремле не считают катастрофой цены на нефть В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.

Экономика Минэкономики из-за кризиса допустило пересмотр вступающих в силу законов Минэкономики в максимально сжатые сроки ожидает от бизнес-лоббистов перечень законов, постановлений и других регулятивных документов, чье плановое вступление в силу увеличит финансовую или административную нагрузку на бизнес.

Политика Путин провел телефонный разговор с Асадом Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с сирийским лидером Башаром Асадом ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок за границу Ростуризм призвал россиян по возможности не покидать пределов России в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире на фоне распространения коронавируса.

Общество В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.

Космос Астрономы определили химический состав близлежащего звездного потока Проводя оптические спектроскопические наблюдения с высоким разрешением близлежащего звездного потока, известного как Рыбы-Эридан, астрономы обнародовали важную информацию о его химической природе.

Политика СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом Власти России были готовы к тому, что после разрыва сделки с Саудовской Аравией мировые цены на нефть упадут примерно до $20 за баррель, и Кремль не станет первым просить о перемирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией правительства.

Общество Сотрудники ФСБ задержали финансистов ИГ в трёх регионах России Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, члены которой под прикрытием благотворительности перечислили боевикам по меньшей мере 2 млн рублей.

Общество В России еще четыре человека излечились от коронавируса По состоянию на утро 20 марта в России от коронавирусной инфекции выздоровели еще четыре пациента, теперь число излечившихся достигло отметки в девять человек.

Политика Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом и экономикой Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором были затронуты вопросы по ситуации с экономикой и коронавирусом.

Общество Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".

Шоу-бизнес Михалкова рассказала о тяжелом разводе с Гигинеишвили Российская актриса Надежда Михалкова, дочь известного режиссера Никиты Михалкова, рассказала о тяжелом разводе со своим бывшим мужем Резо Гигинеишвили.