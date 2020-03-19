Финансы
Газета.RuСтартовала продажа валюты из ФНБ Минфином
Министерство финансов России направило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и открыло ее продажу для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Читать в источнике
Оценить341
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом
Первая россиянка, скончавшаяся в Москве и у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
Общество
Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин
Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
Политика
Путин отказался считать себя царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Футбол
Оздоев высказался о челлендже с туалетной бумагой против коронавируса
Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев высказался о челлендже «Оставайся дома», суть которого заключается в призыве не выходить на улицу во время эпидемии коронавируса.
Здоровье
В Ивановской области выявили первый случай заражения коронавирусом
Инфекцию в регион привез мужчина, который ранее путешествовал по Европе. В Ивановской области выявили первый случай заражения коронавирусом.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил называть его на русский манер
Общество
Институт Роберта Коха прогнозирует два года пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться на два года, то затухая в каких-то странах, то вновь накатывая "волнами".
Экономика
Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
Гаджеты
Корпус Fractal Design Era ITX создан в сотрудничестве с Intel
Компания Fractal Design представила корпус Era ITX, созданный в сотрудничестве с Intel.
Экономика
Аркадий Ротенберг стал единственным российским миллиардером, чьи доходы поднялись на фоне падения мировых рынков
На состояние Ротенберга повлиял резкий рост акций его компании Мостотрест.
Экономика
Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости.
Общество
За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России
Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства
Госдума приняла закон, который дает кабмину право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Здоровье
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Общество
В московских магазинах нашли «тележки апокалипсиса»
«В "Ашане" появились тележки апокалипсиса, укомплектованные базовым набором паникера — туалетная бумага, гречка, макароны», — написал он в твите и опубликовал фотографию тележек.
Авто
Назвали рублевые цены на кроссовер Geely Coolray
Пресс-служба Geely рассекретила российские цены и комплектации нового Geely Coolray.
Общество
Первый российский город ввел режим ЧС
"С 18 марта 2020 года городской межведомственной комиссией по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города Абакана введен режим ЧС", — говорится в сообщении.
Политика
Лукашенко поручил помочь застрявшим в Польше россиянам
Коль у наших границ скопилось определённое количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину, — цитирует БелТА белорусского президента.
Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Общество
Роскачество проверило безопасность томатного сока
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Политика
Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Шоу-бизнес
Елена Темникова призналась, что вколола в щеки жир с живота
Врачи взяли жир с живота Темниковой, извлекли из него стволовые клетки и вкололи их в щеки.