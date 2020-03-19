с чего всё началось

В первые дни регулятор продавал валюту примерно на 3,6 млрд рублей в день. 19 марта ЦБ сообщил, что подготовил механизм продаж валюты в рамках сделки по приобретению акций Сбербанка: валюта будет продаваться при цене Urals ниже $25, объем будет зависеть от глубины падения нефтяных цен.

Политика Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.

Энергетика США мягко пригрозили Саудовской Аравии из-за обвала нефти Группа из 13 сенаторов США намекнула в своем письме, что в случае продолжения увеличения добычи нефти многолетнее стратегическое партнерство двух стран может быть подорвано.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Футбол «Милан» планирует приобрести Фекира «Милан» в поисках усиления средней линии вернулся к кандидатуре полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира.

Энергетика Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом» ЦБ и Минфин принимают экстренные меры на фоне падения рубля ниже 80 руб. за доллар, продавая на внутреннем рынке валюту как в рамках бюджетного правила (при нефти дешевле $42,4), так и в рамках сделки по продаже Сбербанка правительству (при нефти дешевле $25).

Финансы Рубль слегка укрепился на открытии торгов Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже снизился на 87 копеек и достиг 80 рублей.

Кино Disney отказался предоставлять отчеты о кассовых сборах Компания Disney отказалась временно предоставлять отчеты о кассовых сборах, из-за ситуации с коронавирусом в мире приостановили работы многие кинотеатры.

Политика Украине предрекли дефолт из-за коронавируса Политолог Марат Баширов оценил влияние пандемии коронавируса на политическую и экономическую ситуацию на Украине.

Здоровье Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом Риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции.

Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

Политика Племянник Путина собрался в политику Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Армия и оружие В Идлибе погибли двое турецких военных Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.

Общество Составлен рейтинг самых счастливых стран мира Россия в этом году потеряла пять пунктов и заняла 73-ю строчку. На последней позиции рейтинга оказался Афганистан.

Общество Вице-премьер Абрамченко оценила ситуацию с поставками продуктов Как отметила Виктория Абрамченко, основная волна повышенного спроса пришлась на крупные торговые сети и гипермаркеты, в сегменте «магазинов у дома» и несетевых малых форматов торговли проблем с выкладкой товаров не наблюдается.

Политика В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.