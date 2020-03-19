Коронавирус

REGNUMREGNUMБанк России начинает продажу валюты из ФНБ

Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Операции будут проводиться в рамках оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк.
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Около 100 тысяч жителей России активно протестуют против поправок в Конституцию.
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Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
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