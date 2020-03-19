Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Операции будут проводиться в рамках оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.

Общество В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.

Экономика Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".

Происшествия В Воронежской области подтвердили два случая заражения коронавирусом В целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению Воронежской области не превышает эпидемических порогов, подчеркнули в правительстве региона.

Общество В 80 регионах России ввели режим повышенной готовности Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели к 19 марта в 80 из 85 регионов России, свидетельствуют данные региональных властей.

Политика Путин обсудил с Си Цзиньпином пандемию коронавируса Москва, 19 марта 2020, 18:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и обсудил с ним ситуацию с пандемией коронвируса.

Общество В России еще 52 человека заразились коронавирусом В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.

Здоровье В Москве возникла угроза дефицита донорской крови из-за коронавируса Станции переливания крови опустели из-за ограничительных мер в связи с пандемией, скоро больницы столкнутся с дефицитом крови, которая нужна, в том числе, для борьбы с коронавирусом.

Энергетика Мировые цены на нефть ускорили темпы роста Мировые цены на нефть в четверг вечером резко растут. Темпы их роста выросли до 10-20% с роста в 5-11% днем.

Здоровье На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус Вернувшийся из Великобритании украинец публично обвинил в халатности врачей районной больницы города Галич, которые, узнав о том, что он вернулся из Европы, отказали ему в помощи и буквально сбежали, хотя он обратился к медикам с симптомами, похожими на коронавирус.