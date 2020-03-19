Коронавирус
REGNUMБанк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Операции будут проводиться в рамках оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк.
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Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Происшествия
В Москве задержали бывшего топ-менеджера «Транснефти»
Бывший член совета директоров «Транснефти» Сергей Яшечкин задержан в Москве, сообщает Telegram-канал Life Shot.
Общество
В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом
В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.
Хоккей
Линус Умарк: «даже если сезон возобновят, я не вернусь в Россию»
Если КХЛ возобновит сезон – я всё-равно не вернусь. Я не понимаю, что они там решают.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Экономика
Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть
России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Происшествия
В Воронежской области подтвердили два случая заражения коронавирусом
В целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению Воронежской области не превышает эпидемических порогов, подчеркнули в правительстве региона.
Политика
Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в Конституцию
Около 100 тысяч жителей России активно протестуют против поправок в Конституцию.
Общество
Трамп: Лидеры G7 обсудили возможность отмены Олимпиады в Токио
Напомним, проведение Олимпийских Игр в Токио запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Происшествия
Росгвардейцы задержали несколько протестующих против строительства Юго-Восточной хорды
Сотрудники Росгвардии задержали несколько человек, которые протестуют против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в столичном районе Коломенское.
Футбол
Караваев рассказал, чем он занимается во время карантина
Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, как он проводит время в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
В 80 регионах России ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели к 19 марта в 80 из 85 регионов России, свидетельствуют данные региональных властей.
Общество
Еще четырех заразившихся коронавирусом в Москве выписали из больницы
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, четырем пациентам провели подробные повторные тесты на коронавирус.
Политика
Путин обсудил с Си Цзиньпином пандемию коронавируса
Москва, 19 марта 2020, 18:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и обсудил с ним ситуацию с пандемией коронвируса.
Экономика
Крупнейшей экономике Европы предсказали крах
Крупнейшей экономике Европы — немецкой — по итогам 2020 года предсказали крах.
Здоровье
В России расшифровали геном коронавируса
Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса, сообщили в Минздраве.
Общество
В России еще 52 человека заразились коронавирусом
В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Волейбол
Волейболист казанского «Зенита» заразился коронавирусам
Доигровщик казанского "Зенита" Эрвин Нгапет заразился коронавирусом, сообщает "Бизнес Online".
Здоровье
В Москве возникла угроза дефицита донорской крови из-за коронавируса
Станции переливания крови опустели из-за ограничительных мер в связи с пандемией, скоро больницы столкнутся с дефицитом крови, которая нужна, в том числе, для борьбы с коронавирусом.
Энергетика
Мировые цены на нефть ускорили темпы роста
Мировые цены на нефть в четверг вечером резко растут. Темпы их роста выросли до 10-20% с роста в 5-11% днем.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иванове
Житель Ивановской области, госпитализированный на карантин в клиническую больницу № 1 с подозрением на коронавирус, сбежал из-под наблюдения врачей.
Энергетика
WSJ: США могут ввести санкции против РФ для стабилизации цен на нефть
Власти США рассматривают возможность введения санкций против России в качестве попытки стабилизировать цены на нефтяном рынке.
Здоровье
На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус
Вернувшийся из Великобритании украинец публично обвинил в халатности врачей районной больницы города Галич, которые, узнав о том, что он вернулся из Европы, отказали ему в помощи и буквально сбежали, хотя он обратился к медикам с симптомами, похожими на коронавирус.
Футбол
Экс-игрок молодежной сборной Англии скончался в возрасте 35 лет
Бывший футболист "Кардифф Сити" и бирмингемской "Астон Виллы" Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщает Daily Mail.
Экономика
Fitch вдвое снизило прогноз роста российской экономики в 2020 году
Если в декабре прошлого года эксперты прогнозировали рост российского ВВП на 2%, то теперь прогноз снижен до 1%.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Экономика
Продажи авиабилетов в России за последнюю неделю выросли на 30%
Доставка товаров для дома выросла на 47%, для животных — на 30%.