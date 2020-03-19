Коронавирус
REGNUMБанк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Операции будут проводиться в рамках оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк.
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Экономика
Продажи авиабилетов в России за последнюю неделю выросли на 30%
Доставка товаров для дома выросла на 47%, для животных — на 30%.
Политика
Трамп обвинил Китай в пандемии коронавируса
Вашингтон, 19 марта 2020, 21:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что в пандемии коронавируса виноваты власти Китайской Народной Республики.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
Общество
Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса
Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Экономика
Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть
России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Автоспорт
Гран-при Монако «Формулы-1» в 2020 году не состоится
Происшествия
Бывший топ-менеджер задержан в Москве с фальшивым паспортом
Бывший топ-менеджер задержан в Москве с фальшивым паспортом Сотрудники ФСИН задержали в Москве числившегося пять лет в розыске бывшего члена совета директоров «Транснефти» и экс-гендиректора «дочки» ВЭБа ОАО «Евразийский» Сергея Яшечкина.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Общество
На Украине зафиксирован третий случай смерти от коронавируса
По последним данным, на Украине зафиксирован 21 случай заражения.
Хоккей
У российского игрока НХЛ нашли коронавирус
Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Здоровье
На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус
Вернувшийся из Великобритании украинец публично обвинил в халатности врачей районной больницы города Галич, которые, узнав о том, что он вернулся из Европы, отказали ему в помощи и буквально сбежали, хотя он обратился к медикам с симптомами, похожими на коронавирус.
Здоровье
В России расшифровали геном коронавируса
Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса, сообщили в Минздраве.
Музыка
Российские синхронистки поддержали группу Little Big
Путешествия
Ростуризм: за рубежом остаются около 100 тысяч туристов из России
Почти сто тысяч российских граждан в настоящее время находятся за рубежом, большая часть — на курортах Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и в Турции, сообщает Ростуризм.
Энергетика
Мировые цены на нефть ускорили темпы роста
Мировые цены на нефть в четверг вечером резко растут. Темпы их роста выросли до 10-20% с роста в 5-11% днем.
Космос
Ученые смоделировали взрыв сверхгиганта Бетельгейзе
По мнению специалистов, превращение Бетельгейзе в результате взрыва в сверхновую может произойти уже в "ближайшее" время - в течение следующих 100 тысяч лет.
Авто
Lada 4x4 получил версию для бездорожья
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля аналогичны стандартным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова, за исключением огромных шин низкого давления и бортовых редукторов.
Здоровье
В Чувашии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Первый подтвержденный случай заболевания COVID-19, которое вызывает коронавирус, зафиксирован на территории Чувашии.
Общество
Московские колледжи закроют из-за ситуации с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин поставил подпись под указом о закрытии всех столичных колледжей до 12 апреля. Об этом он написал на своем сайте.
Экономика
Раскрыты последствия обесценивания рубля для рынка недвижимости
Аналитики раскрыли количество уникальных посетителей базы недвижимости ЦИАН в периоды высокой курсовой волатильности: выяснилось, что падение рубля увеличило покупательскую активность на 42 процента.
Авто
Внедорожник INEOS Grenadier получит раму и мосты
Согласно видео, опубликованному на канале нового автопроизводителя, внедорожник получит лестничную раму и подвеску на мостах.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Политика
Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса
Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Космос
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Общество
Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии
Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.