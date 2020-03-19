Коронавирус

REGNUMREGNUMБанк России начинает продажу валюты из ФНБ

Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Операции будут проводиться в рамках оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк.
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ЦБ объявил о продаже валюты из-за падения цены на нефть ниже $25

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Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
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1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
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В России расшифровали геном коронавируса

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