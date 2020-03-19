Коронавирус
REGNUMБанк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Операции будут проводиться в рамках оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк.
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Энергетика
Политолог объяснил, зачем США нужны новые санкции против России
США могут рассматривать введение новых санкций против Москвы, чтобы усилить давление на Россию, запасы которой в Фонде национального благосостояния достигли достаточного уровня, чтобы без проблем вынести кризис, заявил в интервью RT политолог Александр Асафов.
Футбол
Агент Думбия: «Сейду заинтересован в возвращении в Россию»
Форвард Сейду Думбия расторг контракт со «Сьоном» и может вернуться в чемпионат России. Об этом сообщил его агент Жан-Бернар Бейтризон.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели лётчика Романа Филипова
Штурмовик Су-25, на котором Роман Филипов 3 февраля 2018 года совершал облёт зоны деэскалации «Идлиб», попал под ракетный удар из ПЗРК.
Технологии
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Футбол
БАТЭ с поражения начал новый сезон чемпионата Беларуси
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Происшествия
В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей
Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Политика
Путин не согласился с теми, кто называет его царем
Несогласие с людьми, называющими российского президента царем, выразил Владимир Путин в беседе с журналистами.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Шоу-бизнес
Милош Бикович считает секс без любви «грехом»
Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.
Хоккей
У российского игрока НХЛ нашли коронавирус
Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус.
Политика
Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Волейбол
Игрок казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом
Как стало известно «БИЗНЕС Online», первым заразившимся коронавирусом жителем Казани стал французский доигровщик «Зенита» Эрвин Нгапет.
Здоровье
Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина
В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Футбол
Клубы топ-5 лиг Европы потеряют около 4 млрд евро при остановке сезона
Консалтинговая компания KPMG подсчитала финансовые потери клубов топ-5 лиг Европы после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.
Футбол
Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса
«В результате совещания по оценке коронавируса, проведенного под председательством г-на Президента, было решено приостановить лиги по гандболу, волейболу, баскетболу и футболу в контексте принятых мер предосторожности», - написал Касапоглу в твиттере.
Шоу-бизнес
50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста
50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Футбол
Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой
Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».
Политика
Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
Экономика
Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Происшествия
В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом
В Новосибирске зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. На этот раз инфекцию завезли из Италии, передает ГТРК "Новосибирск".
Наука
Ученые рассказали об устойчивости коронавируса на твердых поверхностях
Новое исследование, которое провели авторы из Национального института здравоохранения, CDC, UCLA и Принстонского университета, говорит о том, что SARS-CoV-2 устойчив в аэрозолях и при попадании на различные поверхности.
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России
Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Политика
На Украине заявили о вероятной гибели страны
"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
Транспорт
На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Здоровье
Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19
В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.