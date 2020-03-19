Финансы
ТАССЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту из ФНБ на внутреннем рынке
Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.
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Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
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По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
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В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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В МИД сообщили о подготовке Киевом провокации в Крыму
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" в начале мая.
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В США решили раздать гражданам по 1000 долларов из-за коронавируса
В США решили раздать взрослым гражданам по 1000 долларов (больше 80 тысяч рублей) и по 500 долларов (более 40 тысяч рублей) на ребенка из-за коронавируса в течение трех недель.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
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Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 114 до 147 за последние сутки.
Экономика
Раскрыты последствия обесценивания рубля для рынка недвижимости
Аналитики раскрыли количество уникальных посетителей базы недвижимости ЦИАН в периоды высокой курсовой волатильности: выяснилось, что падение рубля увеличило покупательскую активность на 42 процента.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
Экономика
Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира
Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
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Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Политика
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Напомним, Владимир Путин заявил, что свыше 70% граждан РФ относятся к среднему классу.
Происшествия
На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело
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Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Космос
Роскосмос начал сборку деталей новой сверхтяжелой ракеты «Енисей»
Гаджеты
Презентован недорогой смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой
Японский оператор NTT DoCoMo анонсировал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A41. В Японии первые продажи начнутся в июне.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал об опасности всеобщего карантина
Всеобщий карантин может оказаться даже опасней, чем само по себе распространение коронавирусной инфекции.
Экономика
Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
Общество
Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии
Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Технологии
Хакеры рассказали о разработке сети для кибератак по заказу ФСБ
Хакерская группа Digital Resistance опубликовала документацию программ для взлома устройств интернета вещей, предположительно разработанных по заказу структур ФСБ.
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