Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Операции будут проводиться в рамках оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк.

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