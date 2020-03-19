Коронавирус
REGNUMБанк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Операции будут проводиться в рамках оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк.
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Взгляд со стороны может помочь женщинам быть терпимее к себе
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В индийской тюрьме Тихар повесили четырех фигурантов дела об изнасиловании 23-летней студентки Джоти Сингх в 2012 году.
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Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
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Valve объяснила задержку Half-Life 3
Для Valve на первом месте стоит не прибыль, а качество продукта и удобство пользователей, поэтому на некоторое время была задержка с выходом новой части Half-Life.
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В Абакане введен режим ЧС по коронавирусу
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Танцор из Little Big пошутил о причинах отмены «Евровидения-2020»
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Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
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Правительство подготовило дополнительные меры поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.
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Возобновление чемпионата Англии отложено 30 апреля
Изначально пауза была рассчитана до 4 апреля.
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Ситуация в России В России на утро 19 марта, зафиксировано 147 случаев заболевания (за последние сутки вновь заболевших было выявлено 33), выздоровели 5 человек.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Энергетика
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Политика
Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем
В рамках интервью «ТАСС» для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер рассказал о своем отношении к тому, что его называют царем.
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США
В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Здоровье
В Оренбуржье выявлен первый заболевший коронавирусом
Известно, что новый коронавирус в крови жителя Оренбуржья выявил в лаборатории, а значит, диагноз подтвержден.
Шоу-бизнес
Актриса Волкова выступила с обращением из-за смерти Эдуарда Лимонова
Актриса Екатерина Волкова прокомментировала смерть писателя Эдуарда Лимонова.
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Политика
На Украине заявили о вероятной гибели страны
"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
Общество
Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России.
Наука
Одну из теорий Дарвина доказали спустя 161 год
Исследователи из Кембриджского музея смогли доказать гипотезу Чарльза Дарвина о том, что виды животных с внутренним разнообразием могут производить на свет больше подвидов.
Происшествия
В Ростовской области загорелся торговый павильон
Торговый павильон загорелся в поселке Янтарный Аксайского района Ростовской области.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Футбол
Сборная России может сменить состав после переноса Евро-2020
Сборная России по футболу может поменять состав игроков из-за переноса чемпионата Европы по футболу на 2021 год по причине пандемии коронавируса.
Космос
Новые телескопы могут обнаружить «фотонное кольцо» чёрной дыры
Гравитация чёрной дыры настолько интенсивна, что некоторые частицы света – фотоны – могут пройти вокруг неё несколько раз до того, как их увидят телескопы.
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Новый документ на автомобили появится в РФ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Политика
Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию
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Шоу-бизнес
Лобода задрала ногу и все показала перед камерами
Энергетика
Эксперт оценил увеличение цены на нефть марки Brent до $29
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT ускорение темпов роста мировых цен на нефть.