Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Решение принято с целью «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков» в условиях обвала цен на нефть и падения курса рубля.

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Общество Турция переносит начало туристического сезона из-за коронавируса Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой выступил с рекомендацией к отельерам перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.

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Общество В Росстате сообщили, сколько россиян получают более миллиона в месяц Росстат по запросу «Ридуса» подготовил информацию о том, в каких регионах официальная зарплата работников составляет выше 1 миллиона рублей, а в каких - ниже 15 000 рублей.

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