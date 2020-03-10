Финансы

НТВНТВБанк России начинает продажу валюты на внутреннем рынке

Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Решение принято с целью «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков» в условиях обвала цен на нефть и падения курса рубля.
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