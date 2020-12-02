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Вести.Ru
Вести.Ru

Банк России начнет эмитировать цифровой рубль

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Банк России выпустит в обращение цифровой рубль, который дополнит наличные и безналичные рубли, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.В источнике
С чего всё началось
Известия

«ЦБ будет эмитировать цифровые рубли самостоятельно»

Цифровой рубль ЦБ обладает такими свойствами денег, как признание его в качестве универсального платежного средства, способностью обменять его на другие формы национальной валюты в соотношении 1:1. Этих свойств частные криптовалюты лишены.
Известиявчера в 16:01
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RT на русском

В ЦБ прокомментировали планы по созданию цифрового рубля

RT на русскомвчера в 10:25
Известия

В ЦБ исключили преобразование всех безналичных рублей в цифровые

Известиявчера в 16:30
Долг.рф

Регулятор начнет эмитировать цифровой рубль

Долг.рфвчера в 01:31
Lenta.ru

Центробанк России начнет эмитировать цифровой рубль

Lenta.ruвчера в 20:27
ТАСС

Центробанк начнет эмитировать цифровой рубль

ТАССвчера в 19:49
Телеканал 360°

В ЦБ отказались преобразовывать безналичные рубли в цифровые

Телеканал 360°вчера в 19:18
Вести.Ru

Банк России начнет эмитировать цифровой рубль

Вести.Ruвчера в 07:26

Еврокомиссия призвала Байдена прекратить торговую войну США и ЕС

Брюссель, 2 декабря 2020, 16:49 — REGNUM Европейская комиссия призвала избранного президента США Джо Байдена прекратить торговые споры между Соединенными Штатами и Европейским союзом, 2 декабря сообщает агентство Reuters.
REGNUMвчера в 08:49

Две новинки от Mitsubishi появятся в РФ в 2021 году

По данным "АвтоСТАТ", весной до РФ доберется модернизированный внедорожник Pajero Sport, сборку которого организуют в Калуге, а до конца первой половины 2021-го у российских дилеров появится обновленный паркетник Eclipse Cross.
Новые автомобиливчера в 03:36

Россияне в октябре просрочили автокредиты на 638 млн рублей

Объем просроченных автокредитов за октябрь 2020 года по сравнению с сентябрем вырос на 10% до 638 млн рублей, что является максимумом за последние полгода, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
ТАСС1 декабря в 02:54

Спецрейс с депортированными россиянами вылетит из США 2 декабря

«30 ноября дипломаты посольства посетили в иммиграционном центре (город Йорк, штат Пенсильвания) российских граждан, подлежащих депортации спецрейсом, запланированным на 2 декабря из США в Россию», — говорится в сообщении посольства 30 ноября.
Известия30 ноября в 23:36

Семак назвал пенальти в ворота «Зенита» переломным моментом в матче с «Брюгге»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что пенальти в ворота сине-бело-голубых стал переломным моментом в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийской команды «Брюгге».
Мойка7818:54

Церемония вручения премии «Оскар» в 2021 году пройдет в обычном формате

Напомним, Россия выдвинула на премию «Оскар» фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», посвященный забастовке рабочих и расстрелу протестующих в Новочеркасске в 1962 году, трейлер которого мы представляем ниже.
Замана19:52

Бывшему иркутскому транспортному прокурору инкриминируют мошенничество

Бывшему иркутскому транспортному прокурору инкриминируют мошенничество Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего иркутского транспортного прокурора Льва Чикичева, покинувшего пост месяц назад.
Коммерсантъ1 декабря в 07:27

Ракета «Союз» со спутниками «Гонец» стартовала с Плесецка

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с блоком космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи "Гонец-М" и космическим аппаратом в интересах Минобороны России»,— передает ТАСС сообщение Минобороны.
Коммерсантъ20:45