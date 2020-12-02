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CNews

Центробанк России выпустит цифровой рубль, но он не будет аналогом биткоина

«Цифровой рубль ЦБ обладает такими свойствами денег, как признание его в качестве универсального платежного средства, способностью обменять его на другие формы национальной валюты в соотношении 1:1. Этих свойств частные криптовалюты лишены», — пояснил он.В источнике
С чего всё началось
Известия

«ЦБ будет эмитировать цифровые рубли самостоятельно»

Цифровой рубль ЦБ обладает такими свойствами денег, как признание его в качестве универсального платежного средства, способностью обменять его на другие формы национальной валюты в соотношении 1:1. Этих свойств частные криптовалюты лишены.
Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Центробанк России начнет эмитировать цифровой рубль

Lenta.ruвчера в 20:27
Вести.Ru

Банк России начнет эмитировать цифровой рубль

Вести.Ruвчера в 07:26
Долг.рф

Регулятор начнет эмитировать цифровой рубль

Долг.рфвчера в 01:31
RT на русском

В ЦБ прокомментировали планы по созданию цифрового рубля

RT на русскомвчера в 10:25
ТАСС

Центробанк начнет эмитировать цифровой рубль

ТАССвчера в 19:49
Известия

В ЦБ исключили преобразование всех безналичных рублей в цифровые

Известиявчера в 16:30
Национальная служба новостей

ЦБ рассказал о судьбе наличных c появлением цифрового рубля

Национальная служба новостей1 декабря в 04:32

В Чите нашли тело новорожденного ребенка в мусорном баке

Следователи в Чите, проверяя сообщение местного жителя, в четверг обнаружили тело новорожденного ребенка в мусорном баке на улице Усуглинской, сообщил журналистам пресс-секретарь следственного управления СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.
В Чите нашли тело новорожденного ребенка в мусорном баке
ТАСС22:00

Четыре человека задержаны после массовой драки в метро Петербурга

Полицейские задержали трех подростков и еще одного 19-летнего молодого человека после массовой драки на станции метро "Площадь Александра Невского - 1" в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС02:08

В Мотовилихинском районе Перми ввели режим повышенной готовности из-за пожара

Власти Перми ввели режим повышенной готовности в Мотовилихинском районе, где в четверг рано утром на улице Студенческой произошел пожар в жилом многоквартирном доме, ситуацию признали аварийной.
ТАСС02:52

Поликлиники Барнаула начали выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом

Как сообщалось, Алтайскому краю из федерального бюджета выделены более 87,2 млн рублей на закупку лекарственных препаратов для лечения ковидных пациентов в амбулаторных условиях.
Интерфакс - Россия30 ноября в 22:53

Кипрский суд арестовал активы Ананьевых и их жен на 267 млн евро

Окружной суд города Лимассола (Кипр) вынес приказ об аресте активов бывших акционеров Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и их жен на сумму до 267 млн евро, говорится в пресс-релизе банка непрофильных активов "Траст".
Интерфакс02:08

За убийство в Саратове женщины и ее дочки арестовали учительницу

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, в убийстве подозревается учительница физкультуры одного из саратовских лицеев, которая имеет звание мастера спорта по гимнастике.
Российская газета01:53

Компания Лисина продаст около 2% НЛМК в рамках ускоренного букбилдинга

Компания Владимира Лисина Fletcher Group Holdings Limited продает 2% ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" в рамках процедуры ускоренного букбилдинга, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Интерфаксвчера в 13:29

В Венгрии сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной

Украинские власти своими действиями в Закарпатье создали "ситуацию гражданской войны", об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от венгерских партий "Фидес" и KDNP (Христианско-демократическая народная партия).
РИА Новости22:37

В Москве суд отправил под домашний арест обвиняемого в поджоге отдела следователя

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест следователя по особо важным делам отдела СК РФ Троицкого и Новомосковского административных округов Максима Митасова, подозреваемого в организации поджога следственного отдела в Новой Москве.
Известия02:17