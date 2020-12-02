Центробанк России выпустит цифровой рубль, но он не будет аналогом биткоина
«Цифровой рубль ЦБ обладает такими свойствами денег, как признание его в качестве универсального платежного средства, способностью обменять его на другие формы национальной валюты в соотношении 1:1. Этих свойств частные криптовалюты лишены», — пояснил он.В источнике
С чего всё началось
«ЦБ будет эмитировать цифровые рубли самостоятельно»
Цифровой рубль ЦБ обладает такими свойствами денег, как признание его в качестве универсального платежного средства, способностью обменять его на другие формы национальной валюты в соотношении 1:1. Этих свойств частные криптовалюты лишены.
Известиявчера в 16:01
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