Финансы

РЕН ТВРЕН ТВБанк России начал продавать валюту после обвала нефти

Банк России начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке, это делается в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщает РИА Новости. Центробанк принял решение в течение месяца не покупать иностранную валюту.
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