Финансы
РЕН ТВБанк России начал продавать валюту после обвала нефти
Банк России начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке, это делается в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщает РИА Новости. Центробанк принял решение в течение месяца не покупать иностранную валюту.
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ЦБ с 10 марта начнет упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Finam.Ruвчера в 02:07
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
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