Финансы
Рифей-ПермьБанк России начнет продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке. Как сообщается в пресс-релизе регулятора, данные меры направлены на снижение волатильности финансовых рынков, пишет ТАСС.
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ЦБ с 10 марта начнет упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Finam.Ruвчера в 02:07
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 21:23, Ашберн
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