Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке. Как сообщается в пресс-релизе регулятора, данные меры направлены на снижение волатильности финансовых рынков, пишет ТАСС.

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Общество Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку Владивосток, 11 марта 2020, 04:59 — REGNUM Во Владивостоке более тысячи строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский в среду, 11 марта, устроили стихийную забастовку.

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Космос Грузовой корабль Dragon состыковался с МКС Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем произошел с мыса Канаверал во Флориде 7 марта.

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