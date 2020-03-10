Финансы
RT на русскомЦБ начнёт упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщает пресс-служба ЦБ.
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