Финансы

RT на русскомRT на русскомЦБ начнёт упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщает пресс-служба ЦБ.
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