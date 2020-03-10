Финансы

Рифей-ПермьРифей-ПермьБанк России начнет продажу валюты на внутреннем рынке

Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке. Как сообщается в пресс-релизе регулятора, данные меры направлены на снижение волатильности финансовых рынков, пишет ТАСС.
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Обвал российского рынка докатился до гособлигаций

Коммерсантъ10 марта в 15:40

ЦБ объявил о новых мерах поддержки рубля и финансового рынка

Ведомости10 марта в 02:09

ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке

РИА Новости10 марта в 02:24

ЦБ начнёт упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

RT на русском10 марта в 02:14

ЦБ 10 марта начнет упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

ТАСС10 марта в 02:25

ЦБ с 10 марта начнет упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

Finam.Ru10 марта в 02:07

ЦБ начал продажу валюты на фоне обвала цен на нефть

РБК10 марта в 02:10
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Общество

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Политика

Депутаты заксобрания Приамурья поддержали поправки в Конституцию

Депутаты законодательного собрания Амурской области на внеочередном заседании большинством голосов поддержали пакет поправок в Конституцию РФ, сообщается на сайте областного парламента в четверг.
РИА Новости 00:26
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Врачи рассказали о смертельных болезнях, которые начинаются внезапно

Российские врачи составили список серьезных болезней, появление которых не сопровождается симптомами заранее.
РЕН ТВ вчера в 07:01
Общество

В Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 10 марта в 13:55
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Иностранцы отменили поездок в Россию на 500 миллионов рублей

Речь идёт об отмене поездок для примерно 15 тысяч иностранных туристов в период с марта по май 2020 года, — говорится в сообщении.
Life.ru вчера в 20:28
Политика

Путин прокомментировал поправку об обнулении президентских сроков

Возможность принятия поправки об обнулении президентских сроков подтвердил президент России Владимир Путин 10 марта, выступая в Госдуме.
Красная весна 10 марта в 09:02
Общество

Симоньян ответила на обвинения Навального

Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Городовой вчера в 01:24
Политика

Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
Ведомости вчера в 21:16
Наука

Выяснен механизм работы глутаматного транспортера архей

Ученые МФТИ вместе с коллегами из Нидерландов выяснили, как работает глутаматный транспортер архей.
Индикатор 10 марта в 07:32
Происшествия

Участникам «Ключевской» ОПГ огласят приговор в Чите

Zabnews.ru 10 марта в 03:43
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Общество

Чиновникам рекомендовали отменить командировки за границу

Федеральным ведомствам рекомендовали отменить загранкомандировки, передает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 13:34
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК вчера в 15:04
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

АБН 10 марта в 09:50
Политика

Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Культуромания вчера в 09:41
Футбол

Симеоне: «У „Барселоны“ есть Месси, а у „Атлетико“ Облак»

В "Барселоне" есть Месси, который делает результат. У нас результат во многом делает Облак.
Евро-футбол.ру вчера в 20:49
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен

Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
РИА Новости вчера в 11:03
Происшествия

Летевший из Иркутска самолет экстренно сел из-за больного пассажира

ТК Звезда 00:16
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Здоровье

На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности

Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
Gorod48 10 марта в 03:26
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Общество

Ретейлеры пригрозили перебоями поставок из-за ограничений для грузовиков

Больше всего авторов письма волнуют новые правила выдачи пропусков для въезжающих в город грузовиков.
РБК 00:00
Финансы

Из-за падения рубля вырастут цены на медицинскую технику

Специалист отмечает, что расчет стоимости таких приборов, как тонометры, глюкометры, ингаляторы и другие небольшие медицинские приборы, которые приобретаются в аптеках, зависит от стоимости доллара и евро.
Neva.Today вчера в 23:16
Энергетика

Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики

«Газпром» остановит на профилактику во второй половине марта магистральный газопровод «Сила Сибири», поставляющий газ из Якутии в Китай.
РБК 10 марта в 15:16
Армия и оружие

Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке

РИА Новости вчера в 16:26
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК вчера в 08:01
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Российская газета вчера в 21:18
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru 10 марта в 16:05
Экономика

Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая

Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
Интерфакс вчера в 14:28
Как работают Яндекс.Новости?
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