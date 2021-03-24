Модернизированные банкноты Банка России начнут поступать в обращение в 2022 году, об этом сообщает пресс-служба регулятора. Плановую модернизацию банкнот ЦБ РФ проведёт в период с 2021 по 2025 год. Банкнотам номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей усилят защиту и обновят дизайн.

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С чего всё началось «Совет директоров Банка России принял решение о выпуске к 2025 году модернизированных банкнот шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. руб.»,— сказал господин Алексеев на онлайн-конференции (цитата по «Интерфаксу»). Коммерсантъ вчера в 08:18