Банк России наложил ограничения на ряд операций Qiwi Bank и выписал штраф, следует из сообщения финансовой организации. В частности, ограничения наложены на осуществление платежей в пользу зарубежных торговых компаний и переводы на предоплаченные корпоративные карты.

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