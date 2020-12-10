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Finam.Ru

Банк России наложил ограничения на ряд операций Qiwi Bank и выписал штраф

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ПРАЙМ
Банк России наложил ограничения на ряд операций Qiwi Bank и выписал штраф, следует из сообщения финансовой организации. В частности, ограничения наложены на осуществление платежей в пользу зарубежных торговых компаний и переводы на предоплаченные корпоративные карты.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ ограничил некоторые операции Qiwi Bank

Банк России по итогам проверок ввел с 7 декабря ряд ограничений на некоторые операции Qiwi Bank, следует из материалов компании Qiwi. Ограничения коснулись платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов.
ТАСС00:23
Подробнее о событии
РИА Новости

Qiwi прокомментировала претензии Центробанка

РИА Новости02:56
Коммерсантъ

ЦБ ограничил часть операций Qiwi-банка из-за выявленных нарушений

Коммерсантъ02:37
ТАСС

ЦБ ограничил некоторые операции Qiwi Bank

ТАСС00:23
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Банк России наложил ограничения на ряд операций Qiwi Bank и выписал штраф

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Центробанк ограничил ряд операций «Киви банка»

ПРАЙМ01:12
Финмаркет

BCS Express досрочно закрыл торговую идею «покупка ADS Qiwi»

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ЦБ РФ по итогам проверки ограничил ряд операций Киви банка

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Медведев: россияне смогут оформлять пенсию в банках

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил, что Государственной Думой в первом чтении приняты поправки в закон, позволяющие оформить пенсию как во многофункциональных центрах, так и в ряде других организаций, включая уполномоченные банки.
Медведев: россияне смогут оформлять пенсию в банках
Московский Комсомолец05:56

НЛМК передал в липецкие клиники новые партии востребованных медикаментов

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, и социальный партнер предприятия — благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передали в липецкие клиники партию медикаментов для лечения пневмонии и предотвращения серьезных поражений органов при коронавирусной инфекции.
ГТРК Липецк02:04

Компания Bentley выпустит новые версии авто с ДВС

Холлмарк заявил, что в ближайшее десятилетие британская марка намерена выпустить новые и обновленные версии своих автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, включая подключаемые гибридные варианты.
REGNUMвчера в 01:20