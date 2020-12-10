Банк России наложил ограничения на ряд операций Qiwi Bank и выписал штраф
Банк России наложил ограничения на ряд операций Qiwi Bank и выписал штраф, следует из сообщения финансовой организации. В частности, ограничения наложены на осуществление платежей в пользу зарубежных торговых компаний и переводы на предоплаченные корпоративные карты.В источнике
С чего всё началось
ЦБ ограничил некоторые операции Qiwi Bank
Банк России по итогам проверок ввел с 7 декабря ряд ограничений на некоторые операции Qiwi Bank, следует из материалов компании Qiwi. Ограничения коснулись платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов.
ТАСС00:23
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