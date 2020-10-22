Банк России намерен ограничить роль НПФ в инвестировании накоплений россиян
Введением новых нормативов регулятор ограничит вложения в бессрочные облигации, не предполагающие погашения, рассчитанные на долговечные купонные выплаты. Для данной категории ценных бумаг будет предусмотрен единый с акциями того же эмитента лимит.В источнике
С чего всё началось
Пенсионным деньгам ограничат риски
С января 2021 г. начнут действовать новые ограничения для вложений пенсионных резервов в бессрочные облигации.
Ведомостивчера в 16:42
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Konkurent.ru19 октября в 18:34