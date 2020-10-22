Введением новых нормативов регулятор ограничит вложения в бессрочные облигации, не предполагающие погашения, рассчитанные на долговечные купонные выплаты. Для данной категории ценных бумаг будет предусмотрен единый с акциями того же эмитента лимит.

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