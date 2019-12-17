Экономика

Радио ЗенитРадио ЗенитБанк России намерен ужесточить правила выдачи ипотеки

Банкам придется более избирательно подходить к выбору клиентов. Между тем, в прогнозах ставки по ипотеке будут постепенно понижаться.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится
 в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.
Ведомости17 декабря в 09:03

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Слишком опасно: Центробанк предложил ужесточить выдачу ипотеки

Комсомольская правда18 декабря в 09:10

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Московский Комсомолец17 декабря в 13:33

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Коммерсантъ17 декабря в 14:52

Эксперты: расчет долговой нагрузки по ипотеке незначительно замедлит кредитование

ТАСС18 декабря в 13:07

В России ужесточат выдачу ипотеки

Lenta.ru17 декабря в 07:03
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В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Общество

В Волгограде открыли памятник Сталину

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СМИ сообщили о новом долге Анастасии Заворотнюк

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Бывшая солистка «Ленинграда» спела вместе с бывшим Бузовой на заправке

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"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
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Экономика

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Ведомости вчера в 17:14
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На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
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Экономика

Появятся ли в России торгцентры-призраки

Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Футбол

Жардима могут уволить из «Монако»

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