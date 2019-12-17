с чего всё началось

Банкам придется более избирательно подходить к выбору клиентов. Между тем, в прогнозах ставки по ипотеке будут постепенно понижаться.

Космос НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту новейшего корабля Starliner, который в пятницу отправился в первый испытательный полет к МКС.

Экономика Китайская компания хочет поучаствовать в программе реновации в Москве Китайская China Railway (CRCC) может приобрести у властей Москвы почти 50% АО "Моспроект", занимающегося проектированием домов для программы реновации жилья в столице, написала газета РБК.

Шоу-бизнес 19-летняя дочь Ивана Урганта закрутила роман с темнокожим парнем На днях 19-летняя Эрика, которая последние два года живет в США, выложила в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена вместе со своим темнокожим бойфрендом.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Политика Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).

Политика Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов "Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.

Финансы Курс евро опустился ниже 69 рублей Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономика Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.

Происшествия На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.

Шоу-бизнес Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.

Армия и оружие Армия Хафтара продвигается к центру Триполи Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара продвигается в сторону района ан-Нахда, расположенного близко к центру ливийской столицы Триполи, говорится в заявлении пресс-службы ЛНА в фейсбуке.

Происшествия Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».