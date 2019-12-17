Экономика
Радио ЗенитБанк России намерен ужесточить правила выдачи ипотеки
Банкам придется более избирательно подходить к выбору клиентов. Между тем, в прогнозах ставки по ипотеке будут постепенно понижаться.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.Ведомости17 декабря в 09:03
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Слишком опасно: Центробанк предложил ужесточить выдачу ипотеки
Комсомольская правда18 декабря в 09:10
Эксперты: расчет долговой нагрузки по ипотеке незначительно замедлит кредитование
ТАСС18 декабря в 13:07
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Экономика
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Китайская China Railway (CRCC) может приобрести у властей Москвы почти 50% АО "Моспроект", занимающегося проектированием домов для программы реновации жилья в столице, написала газета РБК.
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Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
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Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Общество
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Музыка
Бывшая солистка «Ленинграда» спела вместе с бывшим Бузовой на заправке
Политика
Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов
"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Экономика
Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей
Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.
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Экономика
Появятся ли в России торгцентры-призраки
Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
Футбол
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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может быть отправлен в отставку, сообщает издание Matin.
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Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара продвигается в сторону района ан-Нахда, расположенного близко к центру ливийской столицы Триполи, говорится в заявлении пресс-службы ЛНА в фейсбуке.
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Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии
Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
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Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил список 100 самых влиятельных украинцев, бывший глава государства, а ныне депутат и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко оказался только на 18-м месте.