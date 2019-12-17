Экономика
Радио ЗенитБанк России намерен ужесточить правила выдачи ипотеки
Банкам придется более избирательно подходить к выбору клиентов. Между тем, в прогнозах ставки по ипотеке будут постепенно понижаться.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.Ведомости17 декабря в 09:03
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Эксперты: расчет долговой нагрузки по ипотеке незначительно замедлит кредитование
ТАСС18 декабря в 13:07
Слишком опасно: Центробанк предложил ужесточить выдачу ипотеки
Комсомольская правда18 декабря в 09:10
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Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
Технологии
Россияне научились обходить запрет на анонимность в сети
Основной драйвер развития всей киберпреступности, и, соответственно, привлекательность интернета для злоумышленников — анонимность действий в сети, пояснил "Газете.Ru" глава представительства Check Point Software Technologies Ltd. в России и СНГ Василий Дягилев.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.
Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце
Общество
Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт в России
Депутат Госдумы Борис Чернышёв предложил Роскомнадзору провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в стране и создать их единую базу.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
Космос
Рогозин назвал новое предназначение «Спектра-РГ»
Гендиректор госкорпорации отметил, что «Спектр-РГ» может с точностью измерять расстояние до любых объектов в космосе.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Политика
«Газпром» продолжит переговоры по газу с Украиной 20 декабря
«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газовому вопросу в пятницу, 20 декабря, в Минске.
Политика
Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной
Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
Политика
Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил список 100 самых влиятельных украинцев, бывший глава государства, а ныне депутат и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко оказался только на 18-м месте.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин раскритиковал Наталью Фриске
В сети ходят слухи о возвращении на эстраду Натальи Фриске. Иосиф Пригожин прокомментировал данные сплетни и сказал, что это просто смешно.
Политика
Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко
По результатам сегодняшних переговоров президентов России и Белоруссии осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности.
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Происшествия
В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики
В стрелковый клуб ДОСААФ, где занимался житель Подольска Евгений Манюров, устроивший стрельбу у здания ФСБ, в пятницу днем идут следственные мероприятия.
Общество
В Кургане снизят тариф на электричество
На сегодняшний день хотим снизить максимально тарифы, - пояснила Ирина Гагарина.
Шоу-бизнес
Софья Эрнст подтвердила беременность
Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
Политика
Ведущий НТВ раскритиковал «цирк» на пресс-конференции Путина
Ведущий программы «Место встречи» на телеканале «НТВ» Андрей Норкин раскритиковал поведение журналистов на пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Фигурное катание
Загитова выступила с показательным номером перед матчем СКА — ЦСКА
Политика
Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»
Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.