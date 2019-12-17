Экономика

Радио ЗенитРадио ЗенитБанк России намерен ужесточить правила выдачи ипотеки

Банкам придется более избирательно подходить к выбору клиентов. Между тем, в прогнозах ставки по ипотеке будут постепенно понижаться.
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с чего всё началось
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам, говорится
 в консультативном докладе регулятора: с июля 2020 г. при одобрении ипотеки таким лицам ЦБ предлагает банкам создавать больше резервов.
Ведомости17 декабря в 09:03

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Лёгких кредитов не будет. Кому не дадут ипотеку

Life.ru18 декабря в 23:40

Эксперты: расчет долговой нагрузки по ипотеке незначительно замедлит кредитование

ТАСС18 декабря в 13:07

Слишком опасно: Центробанк предложил ужесточить выдачу ипотеки

Комсомольская правда18 декабря в 09:10

Центробанк решил ужесточить правила ипотеки для должников

Московский Комсомолец17 декабря в 13:33

ЦБ предложил вновь повысить резервы для рискованной ипотеки

Коммерсантъ17 декабря в 14:52

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК17 декабря в 10:11

В России ужесточат выдачу ипотеки

Lenta.ru17 декабря в 07:03
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Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
ТАСС 03:53
Технологии

Россияне научились обходить запрет на анонимность в сети

Основной драйвер развития всей киберпреступности, и, соответственно, привлекательность интернета для злоумышленников — анонимность действий в сети, пояснил "Газете.Ru" глава представительства Check Point Software Technologies Ltd. в России и СНГ Василий Дягилев.
Газета.Ru 03:36
Политика

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.
РИА Новости 07:16
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:09
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru вчера в 08:56
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Газета.Ru вчера в 08:07
Общество

Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт в России

Депутат Госдумы Борис Чернышёв предложил Роскомнадзору провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в стране и создать их единую базу.
RT на русском 06:23
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
Политика

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
REGNUM 04:42
Космос

Рогозин назвал новое предназначение «Спектра-РГ»

Гендиректор госкорпорации отметил, что «Спектр-РГ» может с точностью измерять расстояние до любых объектов в космосе.
Взгляд.ру 07:25
Космос

Boeing сообщил о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner

ТАСС 07:40
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru 02:45
Политика

«Газпром» продолжит переговоры по газу с Украиной 20 декабря

«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газовому вопросу в пятницу, 20 декабря, в Минске.
RT на русском вчера в 17:27
Политика

Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной

Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 04:59
Политика

Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил список 100 самых влиятельных украинцев, бывший глава государства, а ныне депутат и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко оказался только на 18-м месте.
ТАСС 04:49
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин раскритиковал Наталью Фриске

В сети ходят слухи о возвращении на эстраду Натальи Фриске. Иосиф Пригожин прокомментировал данные сплетни и сказал, что это просто смешно.
Instanews Media 07:00
Политика

Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко

По результатам сегодняшних переговоров президентов России и Белоруссии осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности.
РБК 07:27
Происшествия

В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Российская газета 04:36
Происшествия

В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики

В стрелковый клуб ДОСААФ, где занимался житель Подольска Евгений Манюров, устроивший стрельбу у здания ФСБ, в пятницу днем идут следственные мероприятия.
Росбалт 05:36
Общество

В Кургане снизят тариф на электричество

На сегодняшний день хотим снизить максимально тарифы, - пояснила Ирина Гагарина.
Область 45 07:38
Шоу-бизнес

Софья Эрнст подтвердила беременность

Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья вчера в 03:25
Политика

Ведущий НТВ раскритиковал «цирк» на пресс-конференции Путина

Ведущий программы «Место встречи» на телеканале «НТВ» Андрей Норкин раскритиковал поведение журналистов на пресс-конференции президента России Владимира Путина.
БИЗНЕС Online 04:56
Фигурное катание

Загитова выступила с показательным номером перед матчем СКА — ЦСКА

RT на русском вчера в 15:41
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Политика

Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»

Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
РИА Новости 06:24
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Газета.Ru 04:43
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