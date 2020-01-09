Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России увеличил долю доллара США и золота в резервах

С 30 июня 2018 года по 30 июня 2019 года объем золотовалютных резервов Банка России вырос на 58,5 миллиарда долларов США, составив 516,8 миллиарда долларов. Основным фактором роста резервов стали сделки по покупке иностранной валюты для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.
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ЦБ во втором квартале 2019 года докупил бондов Франции и золота

РБК12:24

Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах

Российская газета11:02

ЦБ РФ нарастил долю доллара и золота в резервах на 30 июня 2019 года

ПРАЙМ10:34

ЦБ РФ нарастил долю доллара и золота в резервах

Finam.Ru12:57

Банк России нарастил долю доллара и золота в резервах

ГЛАС.RU10:51

Банк России увеличил долю золота и доллара в резервах

Банки.ру12:29
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Российская газета вчера в 16:33
Футбол

«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
РИА Новости 16:02
Армия и оружие

В США заявили о случайном попадании ракеты в украинский борт

Pravda.Ru 13:12
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 13:55
Футбол

Семак — о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: Это огромное разочарование

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в Лиге чемпионов.
Нева Спорт 11:07
Экономика

Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%

«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
РБК 05:13
Спорт

WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.
РИА Новости 15:12
Происшествия

Один человек пострадал в результате пожара на НПЗ в Ухте

Известия 10:10
Политика

Британская палата общин одобрила сделку по Brexit

Если законопроект утвердит палата лордов, то Британия покинет Евросоюз 31 января. За соглашение проголосовали 330 депутатов, против - 321.
РИА Новости 12:51
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru 07:52
Армия и оружие

Путину показали макет нового авианосца

На выставке перспективного вооружения ВМФ России Путину показали авианосец pic.twitter.com / i9aQ8NzEQZ — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 января 2020 г. Газета ВЗГЛЯД изучала, какой корабль Россия, скорее всего, получит на смену сгоревшему "Адмиралу Кузнецову", а также то, какие проекты авианосцев существуют на данный момент.
Взгляд.ру 10:02
Футбол

РФС подтвердил назначение Кашшаи главой департамента судейства

Департамент судейства возглавил Виктор Кашшаи, главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
РБК 09:41
Фигурное катание

Упавшая на репетиции открытия юношеских ОИ фигуристка идет на поправку

Состояние российской фигуристки, сорвавшейся с четырехметровой высоты на репетиции открытия юношеских Олимпийских игры - 2020 оценивается как стабильное, передает Sport24.
Газета.Ru 14:50
Наука

Собаки в доме снижают риск развития шизофрении

Наибольший же защитный эффект обнаруживается у детей, которые имели в доме собаку от рождения до трех лет, передает сайт телеканала «Звезда».
Комсомольская правда 05:22
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 07:49
Шоу-бизнес

У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
РИАМО 04:12
Политика

Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране

В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлен момент попадания ракеты в пассажирский лайнер Boeing 737-800 «Международных украинских авиалиний» в Тегеране.
Рамблер 14:38
Армия и оружие

В Иране сообщили о начале второй волны ударов по базе США в Ираке

Вторая волна ударов КСИР по военной базе Эйн-аль-Асад, где располагаются американские войска, началась в ночь на среду, сообщает агентство Tasnim.
РИА Новости 07 января в 20:07
Политика

Россия отказалась от предложения Трампа по иранской ядерной сделке

Россия отказалась от предложения президента США Дональда Трампа выйти из иранской ядерной сделки, так как понимает позицию Тегерана по этому вопросу.
Lenta.ru 08:27
Теннис

Медведев рассказал о своем ударе ракеткой по судейской вышке

Напомним, что в четвертьфинальном матче ATP Cup российский теннисист ракеткой ударил по судейской вышке и был наказан предупреждением арбитра.
Газета.Ru 13:45
Политика

Президент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение.
Коммерсантъ 10:07
Игры

В течение недели Sundered бесплатно раздают в Epic Games Store

В Epic Games Store началась раздача очередной бесплатной игры: на этот раз ей стала красочная метроидвания Sundered с возможностью пройти игру вдвоём на одном экране.
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Общество

Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению

Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
ТАСС 14:50
Космос

На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Популярная механика 04 января в 19:01
Армия и оружие

Иран выверял удары по базам, чтобы нанести минимум ущерба США

Иран специально выверял ракетные удары по военным объектам США в Ираке так, чтобы нанести минимальный ущерб и избежать жертв.
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Общество

Ошибка при заваривании чая превращает его в яд

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали ошибки, которые любители совершают во время приготовления чая: Его надо обязательно заливать кипятком, но некоторые почему-то игнорируют надпись, сделанную на пачке.
ToDay News Ufa 07 января в 04:26
Наука

У лекарства от диабета нашли способность снижать вероятность выкидышей

ТАСС Наука 05:49
Шоу-бизнес

Милла Йовович набрала более 20 килограммов

Недавно появившиеся в Сети фотографии 44-летней голливудской актрисы Миллы Йовович удивили ее поклонников.
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Гаджеты

OnePlus представила смартфон будущего с исчезающими камерами

Ferra 07 января в 13:39
Общество

Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Газета.Ru 09:39
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