Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

с чего всё началось

В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.

ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

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