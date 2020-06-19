Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
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с чего всё началось

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.
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ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

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