Экономика
Эхо МосквыЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков
В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
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с чего всё началось
Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.ТАССвчера в 09:59
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Американец Кертис Блейдс победил Александра Волкова на UFC on ESPN 11 единогласным решением судей — 49-46, 48-47, 48-46.
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Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
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Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона. Об этом сообщает Mirror Online.
Газета.Ru 22:54
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В конце мая врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН Алексей Ковальков сообщил, что основной причиной набора веса в период самоизоляции является стресс.
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Производством шоу занимается команда "Medium Quality", проект выходит на YouTube-канале "LABELCOM".
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Индия заявила о спланированном нападении со стороны китайских военных
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Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru 22:39
Общество
Театральные деятели призвали Минкульт отозвать иск о взыскании с фигурантов дела «Седьмой студии» 133 миллионов рублей
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