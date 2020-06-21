Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

с чего всё началось

Необходимость дополнительных полномочий для Центробанка возникла после того, как отдельные участники рынка ввели дополнительные лимиты и комиссии для клиентов после отмены банковского роуминга. Это ограничивает возможности граждан переводить деньги внутри сети, считают в ЦБ России.

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