Экономика
RuNews24.ruБанк России назвал недопустимыми комиссии на переводы внутри банков
Необходимость дополнительных полномочий для Центробанка возникла после того, как отдельные участники рынка ввели дополнительные лимиты и комиссии для клиентов после отмены банковского роуминга. Это ограничивает возможности граждан переводить деньги внутри сети, считают в ЦБ России.
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с чего всё началось
Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.ТАСС19 июня в 09:59
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ЦБ назвал недопустимым лимиты и комиссии для граждан за переводы внутри банков
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