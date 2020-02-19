Экономика

ВедомостиВедомостиМошенники в прошлом году украли у клиентов банков 6,4 млрд рублей

В 2019 г. мошенники провели около 577 000 операций с использованием электронных средств платежа без согласия клиентов банков – физических и юридических лиц.
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Платежное похищение

Российская газетавчера в 10:31

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известиявчера в 04:03

Хакеры украли у россиян больше 5 млрд рублей за год

Телеканал 360°вчера в 05:55

Хакеры в 2019 году провели 572 тыс операций со счетами россиян на 5,7 млрд рублей

ПРАЙМвчера в 03:44

Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль

ТАССвчера в 03:36

Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

РБКвчера в 03:35

Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники

Эхо Москвывчера в 08:31
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Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

РИА Новости 01:39
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МИД Турции сообщил о возможных переговорах Эрдогана и Путина

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в эфире ТВ, что пока на переговорах с российской стороной по Идлибу не достигнуто той точки, где хотелось бы находиться.
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RT на русском 00:54
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Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
РБК вчера в 17:15
Политика

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о большой реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США, передает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес

Сын Екатерины Семеновой Иван Батурин попал в реанимацию с инсультом

Сын Екатерины Семеновой попал в реанимацию в НИИ имени Склифосовского в Москве.
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Происшествия

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Полиция земли Гессен нашла тела двух человек в квартире в Кессельштадте. Один из них — предполагаемый стрелок из кальянных в Ханау.
Вести.Ru 02:25
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ИА ЯСИА 00:30
Космос

Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

Американский грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к МКС, следует из трансляции на сайте НАСА.
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REGNUM 02:41
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Общество

Путин заявил Беглову, что денег на арт-парк «для Питера не жалко»

DP.RU вчера в 11:27
Политика

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
REGNUM вчера в 21:38
Экономика

ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП

Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Коммерсантъ 01:50
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Сандерс против Блумберга: как прошли дебаты демократов в Лас-Вегасе

В преддверии первичных выборов Демократической партии в Неваде, которые пройдут 22 февраля, в Лас-Вегасе встретились главные претенденты на номинацию в кандидаты в президенты США.
Газета.Ru 01:22
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Гендиректор «Титановой долины» арестован на два месяца

BFM.ru вчера в 08:19
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Коммерсантъ 00:49
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Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главного врача больницы имени Боткина в Петербурге.
Piter.tv вчера в 22:13
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости вчера в 08:56
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США

В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:17
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Майор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии

Газета.Ru вчера в 16:16
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Вернер прокомментировал интерес со стороны «Ливерпуля»

Нападающий немецкого "РБ Лейпциг" Типо Вернер прокомментировал информацию о том, что английский "Ливерпуль" присматривается к футболисту, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 01:56
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Пугачева объяснила, почему в советские годы отказалась петь на Западе

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ТАСС вчера в 11:32
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

За счет повышения возраста выхода на пенсию в 2019 году общее количество пенсионеров сократилось на 401 тысячу человек, отмечается в отчете Счетной палаты.
Вечерняя Казань 02:08
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Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
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Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
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Роскачество представило рейтинг российских ликерных вин

Роскачество составило новый рейтинг ликерных вин из российского винограда в рамках проекта «Винный гид России».
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В лобовом ДТП в Твери погиб человек

Инцидент произошел в четверг, 20-го февраля в Заволжье. Утром в районе дома №51 по улице Красина столкнулись лоб в лоб два автомобиля.
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Армия и оружие

Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

Известия 18 февраля в 03:17
Как работают Яндекс.Новости?
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