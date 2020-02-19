В 2019 г. мошенники провели около 577 000 операций с использованием электронных средств платежа без согласия клиентов банков – физических и юридических лиц.

Мошенники в прошлом году украли у клиентов банков 6,4 млрд рублей

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