с чего всё началось

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.

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Политика Путин рассказал об ударении в слове «украинцы» Журналист агентства Андрей Ванденко говорил об ударении на вторую гласную — «укра́инцами», а российский лидер настаивал на ударении на третью — «украи́нцами».

Технологии Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Футбол Президент Ла Лиги назвал Смолова футбольной легендой Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал фотографию в официальном аккаунте чемпионата Испании в Instagtam, на которой изображены бывшие российские футболисты «Сельты» Валерий Карпин и Александр Мостовой, а также нынешний нападающий команды Фёдор Смолов.

Происшествия В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.

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Происшествия Российские моряки отравились химикатами на судне во Франции Российское посольство во Франции осведомлено о ситуации с отравлением химикатами российских моряков, чье судно находится в порту французского Бреста, и поддерживает контакт с французскими властями, которые ведут расследование происшествия.

Общество Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.

Футбол «Ливерпуль» лишился Хендерсона из-за травмы на три недели Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления полузащитника Джордана Хендерсона, получившего травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1).

Политика NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.