Экономика
Российская газетаБанк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
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с чего всё началось
Об этом говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, посвященному операциям, совершенным без согласия клиентов.Российская газета19 февраля в 05:14
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Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники
Эхо Москвы19 февраля в 08:31
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ТАСС19 февраля в 03:36
В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году
Известия19 февраля в 04:03
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