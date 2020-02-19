Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
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с чего всё началось
Об этом говорится в обзоре
 Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, посвященному операциям, совершенным без согласия клиентов.
Российская газета19 февраля в 05:14

Подробнее о событии

Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники

Эхо Москвы19 февраля в 08:31

Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

РБК19 февраля в 03:35

В Центробанке рассказали, сколько денег хакеры украли у россиян в 2019 году

URA.Ru19 февраля в 05:16

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Российская газета19 февраля в 05:15

Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль

ТАСС19 февраля в 03:36

Хакеры украли у россиян больше 5 млрд рублей за год

Телеканал 360°19 февраля в 05:55

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известия19 февраля в 04:03
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:15, Ашберн
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Общество

Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной

Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
КМВ Новости 03:30
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
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В Сочи отстранили от работы учителя, ударившего школьника

Газета.Ru 09:31
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Путин рассказал об ударении в слове «украинцы»

Журналист агентства Андрей Ванденко говорил об ударении на вторую гласную — «укра́инцами», а российский лидер настаивал на ударении на третью — «украи́нцами».
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Технологии

Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service вчера в 08:56
Происшествия

В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку

Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Российская газета 08:15
Футбол

Президент Ла Лиги назвал Смолова футбольной легендой

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал фотографию в официальном аккаунте чемпионата Испании в Instagtam, на которой изображены бывшие российские футболисты «Сельты» Валерий Карпин и Александр Мостовой, а также нынешний нападающий команды Фёдор Смолов.
News.ru 05:17
Происшествия

В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус

Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
РИА Новости 08:28
Политика

США и движение «Талибан» подпишут соглашение 29 февраля

Военное дело 06:40
Культура

В Москве в Гостином дворе открывается ярмарка Art Russia

Первая ярмарка современного искусства и международный арт-форум Art Russia открывается в четверг в Гостином дворе в Москве и продлится до 23 февраля.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:36
Общество

BlaBlaCar перестал работать в Крыму

ТАСС 07:13
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» «Всероссийского центра карантина растений», россиянку Олесю Красилову, задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
Известия 11:01
Шоу-бизнес

Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием

Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Вокруг ТВ 19 февраля в 10:39
Финансы

Доллар взлетел из-за коронавируса

Курс доллара взлетел и продолжает расти на фоне новых данных о распространении коронавируса COVID-2019, следует из данных торгов.
Lenta.ru 09:09
Футбол

Клубы решили все вопросы с РПЛ по контракту с титульным спонсором

По данным «СЭ», сняты последние вопросы клубов по контракту РПЛ и «Тинькофф Банк» о титульном спонсорстве.
Спорт-Экспресс 11:00
Происшествия

Российские моряки отравились химикатами на судне во Франции

Российское посольство во Франции осведомлено о ситуации с отравлением химикатами российских моряков, чье судно находится в порту французского Бреста, и поддерживает контакт с французскими властями, которые ведут расследование происшествия.
ТАСС вчера в 16:32
Спорт

Юную свердловчанку допустят к турниру по мини-футболу среди юношей

Екатеринбург-ТВ вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Барановская кардинально изменила имидж

VSE42.RU 02:57
Интернет

Facebook заплатит пользователям за запись голосов

Facebook предлагает нововведение. Пользователи смогут зарабатывать за голосовые записи.
ToDay News Ufa 10:52
Армия и оружие

Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
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Общество

Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
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Кино

Иранский фильм покажут на Международном кинофестивале в Берлине

Иранский фильм «Yalda» режиссера Масуда Бахши будет показан на 70-м Берлинском международном кинофестивале, который стартует 20 февраля.
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Общество

Продажи автомобилей в Китае рухнули на 92% из-за коронавируса

Продажи автомобилей в Китае в первые две недели февраля упали на 92%.
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Футбол

«Ливерпуль» лишился Хендерсона из-за травмы на три недели

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления полузащитника Джордана Хендерсона, получившего травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1).
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Анкара закроет Босфор для «Сирийского экспресса» ВМФ России

Портал сообщает, что в последние дни Анкара запретила пролет военно-транспортному самолету Ту-154 ВКС РФ и двум бомбардировщикам Су-24М над своей территорий.
Независимая газета вчера в 13:00
Политика

Премьер Украины назвал протесты в стране частью информационной войны

Беспорядки на Украине из-за эвакуации людей из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани являются частью информационной войны, считает премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 04:10
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Авто

Американцы представили «гиперкар 21-го века»

Молодая американская компания Czinger представила свою первую модель — гиперкар 21С, название которого образовано от 21 Century («21-й век»).
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Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

РИА Новости 05:43
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