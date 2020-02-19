Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
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Платежное похищение

Российская газетавчера в 10:31

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Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

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Хакеры украли у россиян больше 5 млрд рублей за год

Телеканал 360°вчера в 05:55

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известиявчера в 04:03
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Экономика

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

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Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
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Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова

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ВМС США заявили, что собираются оснастить многоцелевые подводные лодки типа «Вирджиния» ракетами с гиперзвуковыми планерами C-HGB.
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В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Общество

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Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
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Rusvesna.su 00:57
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Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

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Интерфакс вчера в 23:32
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В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
РИА Новости вчера в 19:43
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

Полиция Австралии подтвердила утечку секретных данных по делу сбитого в Донбассе MH17.
Lenta.ru 01:42
Происшествия

Кадровика УВД по ЦАО допросили по делу о мошенничестве с 150 квартирами

Как полицейские из регионов обеспечивались жильем Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Москве проверяют начальника отдела кадров УВД по Центральному административному округу Москвы подполковника Наталью Синельщикову на причастность к преступлениям, связанным с незаконными операциями с недвижимостью.
РБК вчера в 23:00
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Атакован сирийский город Джебла возле авиабазы Хмеймим

Вести.Ru вчера в 16:04
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Ставить российские приложения согласились Xiaomi и Huawei

Сегодня российские СМИ сообщили, что ставить российские приложения согласились Xiaomi и Huawei.
Astera 18 февраля в 14:39
Происшествия

В Крыму автомобиль сбил насмерть двух женщин

Известия 00:57
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Названы самые популярные подарки мужчинам на 23 февраля

Самыми популярными подарками мужчинам к Дню защитника Отечества от российских женщин оказались предметы гардероба.
Lenta.ru вчера в 02:17
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Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию

Gazeta.SPb 18 февраля в 13:25
Политика

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
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Гендиректора «Титановой долины» арестовали по обвинению во взятке

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Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии

В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон.
Газета.Ru 01:31
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Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях.
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Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
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В Адыгее в течение 2019 года реконструировали Красногвардейский районный дом культуры, который в этом году отметил 55-летие В феврале дом культуры возобновил свою работу.
Юга.ру 01:45
Экономика

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
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Стартовали предсезонные тесты «Формулы-1»

Первая серия предсезонных тестов в Барселоне завершится в пятницу, 21 февраля.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
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