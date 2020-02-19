Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.

Экономика Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн.

Общество В Китае назвали лекарство против коронавируса Лекарственным средством против коронавируса является противовирусный препарат «Абидол», сообщается в среду на сайте Министерства здравоохранения Китая.

Происшествия Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.

Происшествия В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

Политика Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.

Происшествия Кадровика УВД по ЦАО допросили по делу о мошенничестве с 150 квартирами Как полицейские из регионов обеспечивались жильем Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Москве проверяют начальника отдела кадров УВД по Центральному административному округу Москвы подполковника Наталью Синельщикову на причастность к преступлениям, связанным с незаконными операциями с недвижимостью.

Политика Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.

Общество Количество уголовных дел против бизнеса резко выросло Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях.

Спорт Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.

Экономика Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.

Шоу-бизнес Дочь Спилберга решила стать порнозвездой Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.

Автоспорт Стартовали предсезонные тесты «Формулы-1» Первая серия предсезонных тестов в Барселоне завершится в пятницу, 21 февраля.