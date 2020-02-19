Экономика
Российская газетаБанк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
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Шоу-бизнес
40-летняя израильская актриса бросила 79-летнего Аль Пачино
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета
В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Армия и оружие
Украинские военные оставили один наблюдательный пункт в Донбассе
Боевики ВСУ под напором «противника» оставили один из наблюдательных пунктов в Донбассе, заявили 19 февраля в пресс-службе министерства обороны Украины.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова похвасталась новой прической
Популярная телеведущая Анфиса Чехова обоснованно считается одной из самых эффектных женщин и вызывает неизменный интерес поклонников.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
Общество
В Совфеде ответили Якубовичу на жалобы о пенсии
Происшествия
В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
Игры
Rockstar Games назвала дату возвращения GTA IV в Steam
Rockstar Games также объявила, что из игры исчезнут три радиостанции: RamJam FM, Self-Actualization FM и Vice City FM, которая была доступна в Episodes from Liberty City.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию
Политика
Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан Китая в Россию
Россия заранее оповестила КНР о намерении ввести временный запрет на въезд для китайских граждан из-за коронавируса, заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Экономика
РСПП предложил распространить арктические льготы на горнодобычу
«РСПП не может согласиться с ситуацией, когда связанные с добычей полезных ископаемых инвестиционные проекты в арктической зоне будут реализовываться в различных налоговых условиях», — отмечалось в письме за подписью Шохина.
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Общество
Производители электроники попросили преференций при госзакупках
Отечественные производители высокотехнологичной продукции попросили правительство ввести при закупках госорганами 15-процентные ценовые преференции на все виды товаров и услуг, говорится в письме Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) вице-премьеру Юрию Борисову, копия есть у РБК.
Биатлон
Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с россиянином Александром Логиновым.
Авто
КамАЗ показал беспилотный грузовик без кабины
«КАМАЗ» получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя.
Культура
Константин Богомолов завершил съемки сериала про «ангарского маньяка»
Режиссер Константин Богомолов завершил съемки детективного сериала "Хороший человек", сообщили в пресс-службе видеосервиса Start.
Происшествия
ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов
ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Общество
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России в данном деле.
Экономика
За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза
За последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.
Футбол
ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» в товарищеском матче
Встреча, которая состоялась в испанской Картахене, завершилась со счетом 2:0 в пользу московского ЦСКА.