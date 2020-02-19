Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
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Платежное похищение

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В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

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ЦБ может изменить порядок возврата средств, списанных без согласия

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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
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В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Российская газета 19:56
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При стрельбе в Германии погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
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В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
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Rockstar Games назвала дату возвращения GTA IV в Steam

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Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
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Туристы на корабле Маска получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле

РЕН ТВ 19:21
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Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан Китая в Россию

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Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
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Газета.Ru 11:52
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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Отечественные производители высокотехнологичной продукции попросили правительство ввести при закупках госорганами 15-процентные ценовые преференции на все виды товаров и услуг, говорится в письме Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) вице-премьеру Юрию Борисову, копия есть у РБК.
Коммерсантъ 22:31
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с россиянином Александром Логиновым.
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ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

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Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

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За последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.
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Встреча, которая состоялась в испанской Картахене, завершилась со счетом 2:0 в пользу московского ЦСКА.
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К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

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