Экономика
Российская газетаБанк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
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Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники
Эхо Москвывчера в 08:31
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