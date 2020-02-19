Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
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Платежное похищение

Российская газетавчера в 10:31

Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники

Эхо Москвывчера в 08:31

Хакеры в 2019 году провели 572 тыс операций со счетами россиян на 5,7 млрд рублей

ПРАЙМвчера в 03:44

Хакеры украли у россиян больше 5 млрд рублей за год

Телеканал 360°вчера в 05:55

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ТАССвчера в 03:36

Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

РБКвчера в 03:35

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известиявчера в 04:03
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Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

РИА Новости вчера в 07:10
Происшествия

У еще двух россиян на борту Diamond Princess нашли коронавирус

Коммерсантъ вчера в 23:44
Общество

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Газета.Ru вчера в 10:31
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В Гидрометцентре назвали причину аномально теплой зимы в Кузбассе

Нынешняя зима оказалась аномально теплой на территории всей России в целом и в Кузбассе в частности.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 05:27
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

СИЗО построили в «Титановой долине»

Арестован генеральный директор особой экономической зоны Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил на два месяца в СИЗО главу особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова и бывшего заместителя министра по экономике Свердловской области Михаила Шилиманова.
Коммерсантъ вчера в 11:35
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Вести.Ru вчера в 20:58
Происшествия

Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мертвым у себя дома

Человек, который предположительно устроил стрельбу в немецком городе Ханау, найден мертвым у себя дома.
Известия вчера в 23:26
Футбол

В Лиге Европы пройдут матчи 1/16 финала

В Лиге Европы наступает пора матчей плей-офф 1/16 финала. 16 пар встретятся, чтобы выявить победителя по сумме двух матчей.
Нева Спорт вчера в 22:30
Политика

Украинский генерал признал потерю Крыма

Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:55
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна в порту Триполи

РЕН ТВ 18 февраля в 07:51
Общество

Якубович рассказал о размере своей пенсии

Накануне.Ru вчера в 19:02
Общество

Родителей тяжелобольной девочки вызвали на допрос из-за сбора средств

Следственный комитет вызвал на допрос родителей Ани Новожиловой, девочки страдающей редким генетическим заболеванием.
Readovka.ru вчера в 11:15
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Франция и Германия создают истребитель нового поколения

Франция и Германия создают истребитель нового поколения в рамках реализации проекта FCAS.
Актуальные Новости 17 февраля в 07:20
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Ургант сравнил приход Собчак на Первый канал с коронавирусом

Политическая Экспертиза 18 февраля в 05:34
Экономика

СП заявила, что изменения пенсионной системы не позволили достичь достойного уровня жизни

Рост числа получателей федеральной социальной доплаты к пенсии на 15% в 2019 году свидетельствует о том, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для этой категории граждан.
ТАСС вчера в 16:22
Армия и оружие

National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир

Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
REGNUM вчера в 20:42
Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 06:32
Общество

В правительстве объяснили запрет на въезд в Россию для граждан Китая

Напомним, ранее оперативный штаб при правительстве принял решение о введении с 20 февраля запрета для граждан КНР на въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.
REGNUM 18 февраля в 13:36
Кино

Шипенко объяснил успех фильма «Холоп»

NewInform вчера в 09:26
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения МН17

Газета.Ru 18 февраля в 09:28
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Анфиса Чехова похвасталась новой прической

Популярная телеведущая Анфиса Чехова обоснованно считается одной из самых эффектных женщин и вызывает неизменный интерес поклонников.
Kleo.ru вчера в 02:19
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Коммунисты включили сирены и блокировали работу облдумы

Члены фракции КПРФ, ранее вступавшие против инициатив коллег по изменению процедур деятельности заксобрания, блокировали работу и устроили коллективную акцию протеста.
Взгляд-инфо вчера в 07:48
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РИА Новости вчера в 01:17
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В соответствии с новым решением, Россия вновь обязана выплатить 50 миллиардов долларов экс-учредителям ЮКОСа.
RuNews24.ru 18 февраля в 07:54
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«Тоттенхэм» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Финалист прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Лейпцига» в первой игре 1\8 финала первого по значимости европейского турнира.
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Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре

По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Известия вчера в 10:59
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Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
VSE42.RU вчера в 03:08
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