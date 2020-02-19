с чего всё началось

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Энергетика Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цену на российский газ, которую считает справедливой, — 90 долларов за тысячу кубометров.

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Гаджеты Apple «обернет» новый iPhone в экран Как сообщает ToDay News Ufa, в сети появился новый патент Apple, согласно которому есть проект нового iPhone у которого экраны со всех шести сторон.

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