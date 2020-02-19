Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
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с чего всё началось
Об этом говорится в обзоре
 Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, посвященному операциям, совершенным без согласия клиентов.
Российская газета19 февраля в 05:14

Подробнее о событии

Как банку защитить клиента от мошенников

Ведомости20 февраля в 16:08

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Российская газета19 февраля в 05:15

Хакеры украли у россиян больше 5 млрд рублей за год

Телеканал 360°19 февраля в 05:55

В Центробанке рассказали, сколько денег хакеры украли у россиян в 2019 году

URA.Ru19 февраля в 05:16

Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники

Эхо Москвы19 февраля в 08:31

Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

РБК19 февраля в 03:35

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известия19 февраля в 04:03
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Армия и оружие

В США не принято решение о размещении ЗРК Patriot на территории Турции

Экономика сегодня вчера в 12:15
Биатлон

Анфиса Резцова хочет подать в суд на СБР из-за своей дочери

Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова собирается подать в суд на Союз биатлонистов России (СБР), если её дочь Кристина не примет участие в гонках на чемпионате мира в Антхольце.
News.ru вчера в 04:36
Армия и оружие

США на учениях сымитировали ядерный удар по России

В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России".
РИА Новости вчера в 17:44
Биатлон

Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

Итальянская полиция накануне эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону провела обыски в номерах российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
Российская газета 02:13
Единоборства

Бокс. Экс-чемпион мира арестован на взвешивании Фьюри и Уайлдера

Вести.Ru 01:16
Политика

Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии

Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
ТАСС 01:54
Энергетика

Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цену на российский газ, которую считает справедливой, — 90 долларов за тысячу кубометров.
Lenta.ru вчера в 10:04
Общество

Украинцев предупредили о снижении размера пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Вести.Ru 02:37
Гаджеты

Камера Xiaomi Mi 10 Pro выдерживает сравнение с iPhone 11 Pro

В сети опубликовано видео с демонстрацией видео и фотосъемки Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi Note 10, iPhone 11 Pro и Honor V30.
Anonsens вчера в 07:18
Политика

США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России

США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
RT на русском вчера в 15:25
Политика

Песков прокомментировал расследование убийства Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
РИА Новости вчера в 05:59
Происшествия

В ДТП под Новосибирском погибли двое взрослых и двое детей

REGNUM вчера в 13:47
Автоспорт

Квят показал пятый результат в третий день тестов в Барселоне

Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал пятое время в третий день первой серии предсезонных тестов, которые проходят в Барселоне.
Sport.ru вчера в 13:44
Гаджеты

Apple «обернет» новый iPhone в экран

Как сообщает ToDay News Ufa, в сети появился новый патент Apple, согласно которому есть проект нового iPhone у которого экраны со всех шести сторон.
ToDay News Ufa вчера в 15:54
Общество

Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.
Реальное время 20 февраля в 01:27
Авто

В России продают «Оку» без пробега

Нынешний владелец оценил ВАЗ-1111 «Ока» 2006 года выпуска с пробегом всего 853 километра всего в 215 тысяч рублей.
Motor вчера в 09:11
Интернет

Microsoft усложнил процесс установки Windows 10

Как сообщает ToDay News Ufa, теперь при установке Windows 10 необходимо использовать глобальную учетную запись и дополнительно вводить вспомогательную информацию.
ToDay News Ufa 01:05
Музыка

Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом

ТАСС вчера в 09:07
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

РИА Новости вчера в 14:05
Космос

Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света

В декабре 2019 года звезда начала тускнеть. Блеск составляет всего лишь 36%. Однако изменение яркости происходит не впервые.
ToDay News Ufa 20 февраля в 04:57
Происшествия

В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства

На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
Российский Диалог 02:26
Игры

Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели

Польская студия Techland ранее объявила, что в рамках празднования пятилетия зомби-боевика Dying Light проведёт четыре мероприятия, каждое из которых будет длиться неделю.
Игромания.ру 20 февраля в 14:39
Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Шоу-бизнес

Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»

Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
NewInform 19 февраля в 11:22
Политика

Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке

Народные новости вчера в 04:50
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Технологии

Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 20 февраля в 08:56
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

Кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае рассказал журналистам композитор Игорь Крутой.
АТВмедиа 20 февраля в 01:00
Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
RT на русском 02:05
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