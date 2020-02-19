Экономика
Российская газетаБанк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
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с чего всё началось
Об этом говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, посвященному операциям, совершенным без согласия клиентов.Российская газета19 февраля в 05:14
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Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники
Эхо Москвы19 февраля в 08:31
В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году
Известия19 февраля в 04:03
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Армия и оружие
В США не принято решение о размещении ЗРК Patriot на территории Турции
Биатлон
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Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова собирается подать в суд на Союз биатлонистов России (СБР), если её дочь Кристина не примет участие в гонках на чемпионате мира в Антхольце.
Армия и оружие
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России".
Биатлон
Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
Итальянская полиция накануне эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону провела обыски в номерах российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
Политика
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
Энергетика
Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цену на российский газ, которую считает справедливой, — 90 долларов за тысячу кубометров.
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Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Гаджеты
Камера Xiaomi Mi 10 Pro выдерживает сравнение с iPhone 11 Pro
В сети опубликовано видео с демонстрацией видео и фотосъемки Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi Note 10, iPhone 11 Pro и Honor V30.
Политика
США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России
США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
Политика
Песков прокомментировал расследование убийства Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
Происшествия
В ДТП под Новосибирском погибли двое взрослых и двое детей
Автоспорт
Квят показал пятый результат в третий день тестов в Барселоне
Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал пятое время в третий день первой серии предсезонных тестов, которые проходят в Барселоне.
Гаджеты
Apple «обернет» новый iPhone в экран
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети появился новый патент Apple, согласно которому есть проект нового iPhone у которого экраны со всех шести сторон.
Общество
Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.
Авто
В России продают «Оку» без пробега
Нынешний владелец оценил ВАЗ-1111 «Ока» 2006 года выпуска с пробегом всего 853 километра всего в 215 тысяч рублей.
Интернет
Microsoft усложнил процесс установки Windows 10
Как сообщает ToDay News Ufa, теперь при установке Windows 10 необходимо использовать глобальную учетную запись и дополнительно вводить вспомогательную информацию.
Музыка
Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Космос
Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света
В декабре 2019 года звезда начала тускнеть. Блеск составляет всего лишь 36%. Однако изменение яркости происходит не впервые.
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства
На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
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Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели
Польская студия Techland ранее объявила, что в рамках празднования пятилетия зомби-боевика Dying Light проведёт четыре мероприятия, каждое из которых будет длиться неделю.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Шоу-бизнес
Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»
Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
Политика
Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае рассказал журналистам композитор Игорь Крутой.
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».