Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
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Платежное похищение

Российская газета10:31

Центробанк подумает об изменении процедуры компенсации банкам похищенных средств клиентов

Финмаркет05:17

ЦБ может изменить порядок возврата средств, списанных без согласия

РИА Новости06:26

Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль

ТАСС03:36

Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

РБК03:35

Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники

Эхо Москвы08:31

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известия04:03
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Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета

Российская газета 19:56
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
РИА Новости 20:36
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Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Коммерсантъ 21:59
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
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Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
RT на русском 17:57
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ 07:57
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
ТАСС 18:09
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс 09:24
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Общество

В Совфеде ответили Якубовичу на жалобы о пенсии

Известия 14:54
Общество

Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Газета.Ru 07:59
Армия и оружие

Украинские военные оставили один наблюдательный пункт в Донбассе

Боевики ВСУ под напором «противника» оставили один из наблюдательных пунктов в Донбассе, заявили 19 февраля в пресс-службе министерства обороны Украины.
REGNUM 20:05
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru 07:43
Футбол

Футболист «Валенсии» Черышев установил клубный рекорд в Лиге чемпионов

Российский полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев стал автором единственного гола своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты".
Вести.Ru 18:20
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
VSE42.RU 03:08
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 08:44
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета 20:04
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Общество

Гаагский суд обязал Россию выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги постановил взыскать с России $50 млрд в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, передает РИА Новости.
Ruposters.ru вчера в 04:46
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

Известия 15:19
Происшествия

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Экономика

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости 11:11
Политика

Небензя переспорил немецкого дипломата благодаря опыту американки Супрун

Один из главных аргументов немецкого дипломата состоял в том, что премьер-министром ДНР стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.
Политическая Экспертиза 21:32
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
Общество

Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса

В рекомендация комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
РБК 15:04
Футбол

«Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне.
Вести.Ru 16:57
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Сын звезды 90-х Екатерины Семеновой попал в реанимацию

Сегодня СМИ распространили тревожную новость о том, что сын звезды 90-х Екатерины Семеновой испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Вокруг ТВ 05:31
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Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале

РИА Новости 08:50
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