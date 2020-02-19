Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
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с чего всё началось
Об этом говорится в обзоре
 Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, посвященному операциям, совершенным без согласия клиентов.
Российская газета05:14

Подробнее о событии

Центробанк подумает об изменении процедуры компенсации банкам похищенных средств клиентов

Финмаркет05:17

ЦБ может изменить порядок возврата средств, списанных без согласия

РИА Новости06:26

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Российская газета05:15

Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль

ТАСС03:36

Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

РБК03:35

Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники

Эхо Москвы08:31

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известия04:03
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Футбол

Смородская лишила Фернандеша призовых за победу в Кубке России

Экс-полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш лишился призовых за победу в Кубке России по решению бывшего президента клуба Ольги Смородской.
Soccer.ru 09:24
Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб модернизированных танков Т-72

Минобороны опубликовало кадры боевых стрельб модернизированных танков Т-72 во время учений в Нижегородской области.
Профиль 10:13
Политика

Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы

Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Lenta.ru 05:37
Общество

Путин почтил в Петербурге память Собчака

Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.
ФАН 06:25
Политика

Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой

Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
РИА Новости 09:57
Экономика

Правительство направило в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе ГД.
Вести.Ru 09:02
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 05:40
Экономика

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
РИА Новости 09:34
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Происшествия

В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина

После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Российская газета 06:47
Музыка

Игорь Крутой предложил кандидата от России на Евровидение

ToDay News Ufa 06:49
Биатлон

Российская биатлонистка Резцова может сменить гражданство

Газета.Ru 09:41
Политика

Жительница Донецка накричала на Зеленского и назвала его предателем

Lenta.ru 05:26
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Победой французского биатлониста Мартена Фуркада завершилась индивидуальная гонка на 20 км на чемпионате мира в Италии.
Российская газета 10:12
Экономика

Эксперты подсчитали убытки российского турбизнеса из-за коронавируса

В феврале-марте убытки российского турбизнеса, связанные с коронавирусом, могут составить 2,8 млрд рублей.
Российская газета вчера в 16:48
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс 09:24
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила Джигану сына

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в четвертый раз.
Shraibikus News 02:03
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»

По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.
Газета.Ru 06:48
Происшествия

Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей

Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займётся специально созданная следственная группа.
RT на русском 03:24
Экономика

«Ростелеком» консолидировал 100% Tele2

12 февраля "Ростелеком" и ВТБ подписали обязывающие документы по сделке, подтвердив ранее озвученные параметры: "Ростелеком" приобретает 17,5% долей Tele2 за 42 млрд рублей, 27,5% - за 66 млрд рублей от допэмиссии акций "Ростелекома" в пользу ВТБ.
Интерфакс 10:20
Общество

Командира экипажа МКС могут исключить из полета, сообщили источники

Российский космонавт Николай Тихонов из-за травмы может покинуть экипаж "Союза МС-16", который 9 апреля должен стартовать к МКС, а вместо него командиром могут назначить Сергея Рыжикова, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 09:25
Общество

«Они над нами глумятся»: ЛНР отправила 58 тонн мелочи Украине

Заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко рассказал, что представители Республики рассчитываются за воду украинскими копейками и в последний раз украинская компания получила от ЛНР 58 тонн мелочи.
Rusvesna.su 09:21
Фигурное катание

Аделину Сотникову прооперировали в Москве

23-летняя Аделина Сотникова пытается скрыть от фанатов факт госпитализации.
StarHit.ru вчера в 09:32
Происшествия

Бойфренд избил экс-невесту Кличко в День всех влюбленных

Полицию к дому Паннетьери вызвали рано утром 14 февраля - в День всех влюбленных. Сообщается, что Хикерсон ударил Паннетьери кулаком в лицо.
Газета.Ru 04:44
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 03:08
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномальной зимы в России

Синоптик напомнил, что в этом сезоне только в конце декабря и январе благодаря северным потокам на короткое время установился антициклон, в дальнейшем погоду определяли воздушные массы из Атлантики.
BFM.ru 03:20
Кино

Появились новые фото и видео со съемок «Матрицы 4» с Нео и Тринити

На сайте Hollywoodpipeline опубликовано множество новых фото и видео со съемочной площадки четвертой "Матрицы".
Российская газета 09:33
Происшествия

Причиной убийства калининградской семьи мог стать их бизнес

Народные новости 08:55
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся приставки Royal

Герцоги Сассекские, теперь отделившиеся от королевской семьи, скорее всего, перестанут использовать приставку Royal в соцсетях и названии своей благотворительной организации.
Super.ru 03:26
Как работают Яндекс.Новости?
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