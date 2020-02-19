с чего всё началось

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.

Политика Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.

Общество Путин почтил в Петербурге память Собчака Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.

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Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

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Политика Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.

Экономика «Ростелеком» консолидировал 100% Tele2 12 февраля "Ростелеком" и ВТБ подписали обязывающие документы по сделке, подтвердив ранее озвученные параметры: "Ростелеком" приобретает 17,5% долей Tele2 за 42 млрд рублей, 27,5% - за 66 млрд рублей от допэмиссии акций "Ростелекома" в пользу ВТБ.

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Общество Гидрометцентр назвал причину аномальной зимы в России Синоптик напомнил, что в этом сезоне только в конце декабря и январе благодаря северным потокам на короткое время установился антициклон, в дальнейшем погоду определяли воздушные массы из Атлантики.