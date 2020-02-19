Экономика
Газета.RuЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан
Обосновывается это добровольным переводом денег, комментируют эксперты. Общий объем мошеннических операций со счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд рублей.
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Биатлон
Олимпийская чемпионка: в сборной России происходит какая-то ерунда
Видно же, что в команде происходит какая-то ерунда.
Общество
Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Экономика
В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Членом Совета Федерации Василием Иконниковым в Государственную думу был внесен законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет ТАСС.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе» и заплакала
Алсу отметила, что не нарушила ни одного правила конкурса и что все участники всех сезонов покупали голоса, поскольку «каждая СМС стоила денег».
Экономика
Цена палладия впервые превысила $2,9 тыс. за унцию
Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2,9 тыс. за унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
Происшествия
Родные готовивших теракты в Керчи подростков рассказали о детях
Родственники подростков, задержанных за подготовку теракта в одной из школ на территории Керчи, рассказали журналистам о жизни несовершеннолетних злоумышленников в последнее время.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Происшествия
Суд в Петербурге постановил вернуть сбежавшую из карантина пациентку
Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил вернуть в больницу россиянку Анну Рыбакову, сбежавшую из карантина по коронавирусу следом за Аллой Ильиной, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города в Telegram.
Культура
Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе
Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Общество
В МВД Украины рассказали об охране граждан, вернувшихся из Китая
Граждане Украины, вернувшиеся из Китая, проведут карантин в двойном кольце охраны, сообщила 19 февраля пресс-служба МВД Украины.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Происшествия
На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин из-за коронавируса
На втором месте после КНР - Япония с 613 случаями, включая 542 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Армия и оружие
Появились кадры боевых стрельб модернизированных танков Т-72
Российское оборонное ведомство представило видеозапись, на кадрах которой запечатлены боевые стрельбы модернизированных танков Т-72.
Происшествия
Полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена на Ямале
Полицейские предотвратили заказное убийство бизнесмена в Ямало-Ненецком автономном округе, под стражей находятся четверо подозреваемых, в том числе заказчик преступления, сообщает в среду региональное управление МВД.
Политика
Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала
Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Авто
Renault покажет новый электрокар в Женеве
Как сообщает издание speedme.ru ссылаясь на пресс-службу марки, всего на выставке Renault покажет восемь электрифицированных моделей, в том числе новый Twingo Z.E. Кроме того ожидается презентация инновационной эксклюзивной гибридной и подзаряжаемой гибридной силовых установок E-TECH для трех моделей: Clio, Captur и Mégane Estate.
Общество
ЦБ сообщил об исчезновении скимминга в России
Замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артём Сычёв сообщил, что скимминг — вид мошенничества, когда злоумышленники считывают данные банковской карты и, используя технические спецсредства, изготавливают её дубликат, — исчез в России.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Футбол
Кокорин забил два гола в дебютном матче за «Сочи»
Происшествия
Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370
Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.