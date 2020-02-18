с чего всё началось

Ранее замглавы департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев рассказывал в интервью "Российской газете", что телефонные звонки из псевдобанков с использованием социальной инженерии стали основным видом мошенничества с банковскими счетами физлиц.

Космос Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе Используя Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы запечатлели беспрецедентное угасание звезды Бетельгейзе, красного сверхгиганта, расположенного на небе в направлении созвездия Ориона.

Общество В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Клиенты Сбербанка столкнулись с кратковременными проблемами в работе сервиса «Сбербанк Онлайн». Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

Происшествия Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.

Политика Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17 На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.

Политика В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.

Происшествия На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно По данным следствия, днем 15 февраля текущего года женщина родила у себя в квартире на первом этаже в городе Буденновске девочку, завернула ее в полотенце и выбросила в окно.

Политика МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.

Политика Зеленский созывает заседание СНБО Украинский президент Владимир Зеленский объявил о созыве внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

ЖКХ В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.

Политика В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией "Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.

Общество Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса В компании пояснили, что одним из основных факторов является ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру, а вторым — снижение спроса на продукцию Apple в КНР из-за коронавируса.

Политика В КС прокомментировали слова судьи об СССР Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.

Происшествия В Псковской гимназии школьник ударил педагога На кадрах видно, как учительница вырывает стул из-под ученика, а тот в ответ бьёт женщину по лицу.