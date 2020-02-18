Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России назвал основной способ хищения денег со счетов граждан

Ранее замглавы департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев рассказывал в интервью "Российской газете", что телефонные звонки из псевдобанков с использованием социальной инженерии стали основным видом мошенничества с банковскими счетами физлиц.
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с чего всё началось
В 2019 году значительная часть хищений со счетов физических и юридических лиц была совершена с использованием приёмов социальной инженерии, введения в заблуждение, обмана, злоупотребления доверием, — цитирует
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Политика

Зеленский созывает заседание СНБО

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ЖКХ

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
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"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
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Общество

Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса

В компании пояснили, что одним из основных факторов является ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру, а вторым — снижение спроса на продукцию Apple в КНР из-за коронавируса.
РБК вчера в 22:51
Армия и оружие

Асад заявил о продолжении борьбы за Алеппо и Идлиб

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РБК вчера в 14:37
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Пушков ответил Киеву на слова о войне между Россией и Белоруссией

Глава МИД Украины, комментируя отношения между Киевом и Москвой, заявил о возможной войне.
Южный Федеральный 02:44
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