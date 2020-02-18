Экономика
Российская газетаБанк России назвал основной способ хищения денег со счетов граждан
Ранее замглавы департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев рассказывал в интервью "Российской газете", что телефонные звонки из псевдобанков с использованием социальной инженерии стали основным видом мошенничества с банковскими счетами физлиц.
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с чего всё началось
В 2019 году значительная часть хищений со счетов физических и юридических лиц была совершена с использованием приёмов социальной инженерии, введения в заблуждение, обмана, злоупотребления доверием, — цитирует РИА Новости Скобелкина.News.ru02:20
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Армия и оружие
В Киеве заявили о начале наступления войск ЛНР
В Киеве сообщили, что вооруженные формирования Луганской Народной Республики (ЛНР) начали наступление на позиции ВС Украины и применяют оружие, запрещенное минскими соглашениями.
Экономика
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Космос
Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе
Используя Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы запечатлели беспрецедентное угасание звезды Бетельгейзе, красного сверхгиганта, расположенного на небе в направлении созвездия Ориона.
Общество
ВЦИОМ: три четверти россиян считают себя добрыми
Три четверти участников опроса ВЦИОМ (76%) считают себя добрыми людьми.
Общество
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры
Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Клиенты Сбербанка столкнулись с кратковременными проблемами в работе сервиса «Сбербанк Онлайн». Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.
Происшествия
Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии
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Общество
Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря
Законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря отказалась поддержать правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Политика
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На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Политика
Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Происшествия
На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно
По данным следствия, днем 15 февраля текущего года женщина родила у себя в квартире на первом этаже в городе Буденновске девочку, завернула ее в полотенце и выбросила в окно.
Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Общество
В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков
В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Авто
Стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat в РФ
Дилеры немецкого бренда Volkswagen в России начали продажи обновленного седана Volkswagen Passat.
Общество
Дмитрия Диброва госпитализировали после приступа эпилепсии
Политика
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Политика
Зеленский созывает заседание СНБО
Украинский президент Владимир Зеленский объявил о созыве внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
ЖКХ
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги
Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Политика
В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией
"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
Общество
Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса
В компании пояснили, что одним из основных факторов является ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру, а вторым — снижение спроса на продукцию Apple в КНР из-за коронавируса.
Армия и оружие
Асад заявил о продолжении борьбы за Алеппо и Идлиб
Сирия продолжит борьбу за Алеппо и Идлиб, несмотря на «пустые звуки» со стороны северных границ, заявил сирийский президент Башар Асад, передает SANA.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
Происшествия
В Псковской гимназии школьник ударил педагога
На кадрах видно, как учительница вырывает стул из-под ученика, а тот в ответ бьёт женщину по лицу.
Экономика
ВВП Японии в IV квартале сократился максимальными темпами с 2014 года
Опрошенные Bloomberg экономисты в среднем прогнозировали сокращение на 3,8%. Спад был зафиксирован впервые за пять кварталов и оказался максимальным со второго квартала 2014 года, когда потребление также пострадало от повышения налога с продаж.
Политика
Пушков ответил Киеву на слова о войне между Россией и Белоруссией
Глава МИД Украины, комментируя отношения между Киевом и Москвой, заявил о возможной войне.