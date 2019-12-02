Экономика

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руБанк России назвал основные риски для экономики

Банк России, возглавляемый Эльвирой Набиуллиной, назвал основные внешние и внутренние риски для экономики страны. Оказалось, основная угроза по-прежнему исходит от торговой и геополитической напряженности.
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Риски судят по внешности

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В Центробанке назвали главные риски для экономики России

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ЦБ назвал основные риски для экономики России

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ЦБ РФ связал основные риски для экономики РФ со внешними факторами

Интерфаксвчера в 07:11
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"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
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Общество

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
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Происшествия

В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами

На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
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Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
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В победу сборной России на чемпионате Европы по футболу в 2020 году верит 10% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
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Минэнерго России предложило внести изменения в закон об экспорте газа, предоставив право экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с участков в Арктике, лицензии на которые были получены после 1 января 2013 года.
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Утром телеграм-канал «Пул Первого», сославшись на пресс-секретаря президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт, сообщил, что 7 декабря в Сочи тот встретится с Владимиром Путиным.
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