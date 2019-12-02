Экономика
ГлобалМСК.руБанк России назвал основные риски для экономики
Банк России, возглавляемый Эльвирой Набиуллиной, назвал основные внешние и внутренние риски для экономики страны. Оказалось, основная угроза по-прежнему исходит от торговой и геополитической напряженности.
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Политика
Посол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Экономика
Петербургская логистическая компания привлекла крупного инвестора
Во вторник, 3 декабря, стало известно о том, что петербургская логистическая компания привлекла крупного инвестора.
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Кино
Вышел трейлер фильма «Черная вдова»
Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Политика
Трамп назвал оскорбительным заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО
Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о смерти мозга НАТО оскорбительно для многих государств альянса и не соответствует действительности.
Общество
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина официально развелась с мужем
Эпатажная блогер и звезда российских ток-шоу Диана Шурыгина несколько недель назад официально подтвердила, что расстается со своим законным мужем Андреем Шлягиным.
Политика
В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям
"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Происшествия
В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами
На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Технологии
Роскачество определило лучшие приложения для заказа такси
Роскачество провело исследование среди мобильных приложений для заказа такси. Каждый сервис оценивали по 48 критериям.
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Политика
МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру
Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Хоккей
Демченко сменил «Трактор» на «Металлург»
Голкипер Трактора Василий Демченко продолжит карьеру в Металлурге, сообщает официальный сайт Магнитки.
Футбол
Стал известен отрыв Месси от Ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка всего на семь баллов в борьбе за «Золотой мяч».
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально стала мальчиком
Как известно, в семье Анджелины Джоли происходят настолько странные вещи, что старший сын Мэддокс планирует отсудить у Анджелины опеку над братьями и сестрами, а дочь Шайло готовится к операции по смене пола.
Политика
Спикер Рады уверен, что на Украине есть только один народ
Разумков заявил, что в стране «нет ни малых, ни средних, ни больших народов, на Украине есть украинский народ».
Политика
Трамп посулил Турции огромные проблемы из-за покупки российских С-400
Президент США Дональд Трамп считает, что намерение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 гарантировано принесет Анкаре «огромные проблемы».
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Футбол
ВЦИОМ: в победу России на Евро-2020 верит десять процентов россиян
В победу сборной России на чемпионате Европы по футболу в 2020 году верит 10% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Экономика
Минэнерго предложило расширить число экспортеров СПГ
Минэнерго России предложило внести изменения в закон об экспорте газа, предоставив право экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с участков в Арктике, лицензии на которые были получены после 1 января 2013 года.
Политика
Раскрыты темы переговоров Путина и Лукашенко
Утром телеграм-канал «Пул Первого», сославшись на пресс-секретаря президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт, сообщил, что 7 декабря в Сочи тот встретится с Владимиром Путиным.