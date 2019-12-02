Банк России, возглавляемый Эльвирой Набиуллиной, назвал основные внешние и внутренние риски для экономики страны. Оказалось, основная угроза по-прежнему исходит от торговой и геополитической напряженности.

Политика Глава МИД Украины надеется на Ruxit Как сообщало ИА REGNUM, Киев с весны 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, объявивших о независимости после произошедшего в начале того же года госпереворота на Украине, который отказались поддержать жители Донбасса.

Политика В Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме По словам Пескова, даже если Зеленский и поднимет этот вопрос на встрече Нормандской четвёрки, то Путин «безусловно даст ответы на все существующие вопросы», сообщает RT.

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Политика СБУ объявила в розыск фигуранта дела MH17 Цемаха Владимир Цемах является одним из основных свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Космос NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам» Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Политика Трамп счел оскорбительным высказывание Макрона о «смерти мозга» НАТО Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» Североатлантического альянса оскорбительно для многих стран НАТО и не соответствует действительности, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Политика Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО НАТО не устанавливает каких-либо определенных сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

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Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.