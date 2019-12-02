Экономика
ГлобалМСК.руБанк России назвал основные риски для экономики
Банк России, возглавляемый Эльвирой Набиуллиной, назвал основные внешние и внутренние риски для экономики страны. Оказалось, основная угроза по-прежнему исходит от торговой и геополитической напряженности.
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Политика
Глава МИД Украины надеется на Ruxit
Как сообщало ИА REGNUM, Киев с весны 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, объявивших о независимости после произошедшего в начале того же года госпереворота на Украине, который отказались поддержать жители Донбасса.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме
По словам Пескова, даже если Зеленский и поднимет этот вопрос на встрече Нормандской четвёрки, то Путин «безусловно даст ответы на все существующие вопросы», сообщает RT.
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Происшествия
Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты
Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
Происшествия
В Петербурге ликвидировали открытое горение в ангаре
Открытое горение ликвидировано в ангаре в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Общество
Российские школьники не справились с экзаменом
По читательской грамотности результаты московских школьников выросли до 534 баллов по сравнению с 519 баллами в исследовании 2016 года.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Политика
СБУ объявила в розыск фигуранта дела MH17 Цемаха
Владимир Цемах является одним из основных свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Космос
NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам»
Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Политика
Трамп счел оскорбительным высказывание Макрона о «смерти мозга» НАТО
Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» Североатлантического альянса оскорбительно для многих стран НАТО и не соответствует действительности, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Политика
Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО
НАТО не устанавливает каких-либо определенных сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
Общество
Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках
Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Армия и оружие
Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»
"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Фигурное катание
Авербух назвал Косторную и Трусову фаворитами финала Гран-при
Общество
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай
Футбол
Каждый десятый россиянин ожидает победу сборной России на Евро-2020
Мнения о результатах выступления сборной России разнятся: каждый пятый респондент считает, что она дойдет до четвертьфинала (19%), 16% предполагают вылет после 1/8 финала, о возможности участия сборной в полуфинале говорят 14% опрошенных.
Шоу-бизнес
Бузова на премии «Золотой хит» допустила две ошибки в фамилии Лещенко
Певица Ольга Бузова на музыкальной премии «Золотой хит», которую проводит канал Music Box, неправильно назвала фамилию Льва Лещенко.
Технологии
Компания Apple назвала самые популярные приложения для iPhone
Компания Apple опубликовала список самых популярных приложений, которые в этом году скачивали владельцы iPhone.
Политика
Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»
"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Энергетика
Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году
Происшествия
В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна
В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Футбол
Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.