Экономика

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руБанк России назвал основные риски для экономики

Банк России, возглавляемый Эльвирой Набиуллиной, назвал основные внешние и внутренние риски для экономики страны. Оказалось, основная угроза по-прежнему исходит от торговой и геополитической напряженности.
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Политика

Глава МИД Украины надеется на Ruxit

Как сообщало ИА REGNUM, Киев с весны 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, объявивших о независимости после произошедшего в начале того же года госпереворота на Украине, который отказались поддержать жители Донбасса.
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Напавшего с ножом на полицейского пешехода в Мытищах сняли на видео

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Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
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Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
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В Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме

По словам Пескова, даже если Зеленский и поднимет этот вопрос на встрече Нормандской четвёрки, то Путин «безусловно даст ответы на все существующие вопросы», сообщает RT.
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В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
RT на русском 00:30
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Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
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Происшествия

В Петербурге ликвидировали открытое горение в ангаре

Открытое горение ликвидировано в ангаре в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 07:28
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Российские школьники не справились с экзаменом

По читательской грамотности результаты московских школьников выросли до 534 баллов по сравнению с 519 баллами в исследовании 2016 года.
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ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

РБК 05:23
Происшествия

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Известия 05:49
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СБУ объявила в розыск фигуранта дела MH17 Цемаха

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NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам»

Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
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Венгрия просит Россию помочь защитить на Украине право на родной язык

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Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Трамп счел оскорбительным высказывание Макрона о «смерти мозга» НАТО

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» Североатлантического альянса оскорбительно для многих стран НАТО и не соответствует действительности, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
REGNUM 05:25
Политика

Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО

НАТО не устанавливает каких-либо определенных сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 07:36
Общество

Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках

Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
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Армия и оружие

Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»

"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
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В Барселоне задержали испанца по подозрению в убийстве россиянки

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Мнения о результатах выступления сборной России разнятся: каждый пятый респондент считает, что она дойдет до четвертьфинала (19%), 16% предполагают вылет после 1/8 финала, о возможности участия сборной в полуфинале говорят 14% опрошенных.
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Компания Apple назвала самые популярные приложения для iPhone

Компания Apple опубликовала список самых популярных приложений, которые в этом году скачивали владельцы iPhone.
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Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
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Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна

В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
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РИА Новости 06:35
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