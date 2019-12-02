Экономика

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руБанк России назвал основные риски для экономики

Банк России, возглавляемый Эльвирой Набиуллиной, назвал основные внешние и внутренние риски для экономики страны. Оказалось, основная угроза по-прежнему исходит от торговой и геополитической напряженности.
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