Банк России предупредил об активизации финансовых мошенников в Москве и области в период пандемии, а также обнародовал наиболее популярные схемы злоумышленников, среди которых есть и новые, например обещания получить кредитные каникулы, а также предложения выгодного вложения в акции, сообщает регулятор в среду.

с чего всё началось

Банк России предупредил о росте активности финансовых мошенников в период самоизоляции и назвал наиболее популярные схемы злоумышленников в Москве и Подмосковье.

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