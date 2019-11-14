Общество

TatCenterTatCenterБанк России назвал рассылку кредитных карт по почте небезопасной

Банк России назвал рассылку кредитных карт по почте неприемлемой и недопустимой. Такой способ взаимодействия с клиентами может привести к утечке персональных данных, считает регулятор. Кроме того, адресат, получивший подобное письмо не имеет возможности отказаться от предложенной услуги.
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с чего всё началось

ЦБ счел небезопасной рассылку банковских карт по почте

ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым, в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам. Клиенты ОТП-банка массово жалуются в интернете на рассылку им именных кредитных карт вместе с договорами по почте.
Коммерсантъвчера в 17:17

Подробнее о событии

Клиенты ОТП-банка пожаловались на массовую рассылку кредитных карт почтой

Forbes02:27

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через «Почту России»

РБКвчера в 19:48

Центробанк назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Эхо Москвы01:30

ЦБ разглядел опасность в рассылке кредиток по почте

Lenta.ru01:23

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Ведомостивчера в 21:14

Клиенты ОТП-банка пожаловались на рассылку карт по почте. ЦБ назвал это неприемлемым

Дождь01:35

ЦБ счел небезопасной рассылку банковских карт по почте

Коммерсантъвчера в 17:17
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Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
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Возбуждено уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске

В Следственном комитете Амурской области возбудили уголовное дело после стрельбы в одном из колледжей из Благовещенска.
МР7.ру 00:52
Шоу-бизнес

Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе

Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрий Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
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Происшествия

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Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Lenta.ru 06:59
Общество

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МИР 24 06:08
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Политика

Белоруссия хочет изменить договор с Россией по охране границы

В 1995 году Минск и Москва подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства с автоматическим продлением раз в пять лет.
РИА Новости 04:25
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК вчера в 12:44
Политика

Асад обвинил в убийстве основателя «Белых касок» спецслужбы США

Ранее News.ru писал, что Асад обвинил США в воровстве сирийской нефти.
News.ru 06:27
Футбол

Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
Sportbox.RU вчера в 19:21
Гаджеты

Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
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Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Экономика

Средний «заем до зарплаты» вырос почти на 10%

Самый существенный рост среднего микрозайма в бюро зафиксировали среди заемщиков от 25 до 29 лет: показатель увеличился на 12%, до 8 тыс. руб.
ТАСС вчера в 20:31
Гаджеты

Владельцы Android-смартфонов пожаловались на обновленный WhatsApp

В отзывах Google Play плюс ко всему пожаловался один из владельцев смартфона Redmi Note 5 Pro от Xiaomi на то, что работа в фоновом режиме стала снижаться с 74 до 19% после обновления WhatsApp.
VSE42.RU 00:43
Технологии

PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео

В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Дни24 06:32
Армия и оружие

«США будут завидовать»: китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57

Характеристики и боеспособность российского истребителя пятого поколения Су-57 могут вызвать зависть со стороны США, пишет китайское издание Sina.
РИА Новости 03:49
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Политика

Резолюцию о признании геноцида Армян заблокировали в Конгрессе

Сенатор республиканец Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян.
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Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Еленой Темниковой

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина (MOLLY) рассказала в шоу "Алена, блин!", как подралась в лифте со своей экс-коллегой Еленой Темниковой.
РИА Новости 06:56
Футбол

«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
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Общество

Во «ВКонтакте» появятся дизлайки

Социальная сеть «ВКонтакте» введет возможность ставить дизлайки под комментариями пользователей.
Lenta.ru вчера в 12:47
Общество

Роструд предупредил о новом виде телефонного мошенничества

В России зафиксированы случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками государственной инспекции труда.
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Политика

Асад обвинил США в воровстве сирийской нефти

Президент Сирии Башар Асад обвинил американские власти в воровстве сирийской нефти и назвал США страной, «построенной как политический режим на бандитских группировках».
Известия 07:06
Армия и оружие

На Украине заявили, что Россия представляет угрозу в Черном и Азовском морях

Глава украинской Минобороны Андрей Загороднюк заявил, что военные морские угрозы для Украины в Черном и Азовском морях постоянно растут из-за угрозы России.
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Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Общество

В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной

Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
РИА Новости 04:38
Политика

Парламент Молдавии утвердил состав правительства Кику

Парламент Молдавии утвердил программу и состав правительства Иона Кику.
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Линдеманн «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

Peterburg2.ru 06:58
Гаджеты

16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X за $750 обошел по производительности 28-ядерный CPU Intel за $3000

В Сети появился очередной тест производительности 16-ядерного процессора Ryzen 9 3950X, и в очередной раз он демонстрирует превосходство CPU AMD над CPU Intel.
iXBT.com вчера в 23:16
Как работают Яндекс.Новости?
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