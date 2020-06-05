Москва, 5 июня 2020, 19:34 — REGNUM Банк России перенёс продажу саниррованного банка «Открытие» на 2022 год в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 5 июня сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.

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