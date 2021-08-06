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Банк России назвал регионы с самой дешевой ипотекой

В июне 2021-го самую дешевую ипотеку в России можно было оформить в Магаданской области — под 5,79 процента годовых в среднем, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.
Lenta.ru
На четвертом месте по дешевизне жилищного кредита находился Приморский край (6,2%), пятерку лидеров замыкает Бурятия (6,41%).
РИА Новости
В Калмыкии можно купить квартиру в кредит под 6,64%, а в Псковской области и Северной Осетии -под 6,67%.
РИА Новости
В пяти российских регионах ипотеку предоставляли под 6,7-6,8% годовых, в восьми – под 6,8-6,9%, в двенадцати – под 6,9-7%.
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