РИА НовостиБанк России назвал регионы с самой дешевой ипотекойВ июне 2021-го самую дешевую ипотеку в России можно было оформить в Магаданской области — под 5,79 процента годовых в среднем, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.Lenta.ruНа четвертом месте по дешевизне жилищного кредита находился Приморский край (6,2%), пятерку лидеров замыкает Бурятия (6,41%).РИА НовостиВ Калмыкии можно купить квартиру в кредит под 6,64%, а в Псковской области и Северной Осетии -под 6,67%.РИА НовостиВ пяти российских регионах ипотеку предоставляли под 6,7-6,8% годовых, в восьми – под 6,8-6,9%, в двенадцати – под 6,9-7%.Smotrim.ruЧитать далееСвернуть9111.ru9111.ruНародные новостиФАНОбщественная служба новостейЭкономика сегодняГазета.RuМИР 24Подробнее о событииНазваны российские регионы с наименьшим ипотечным процентомМосковский Комсомолец07:06Банк России назвал регионы с самой дорогой и дешевой ипотекойSmotrim.ru06:17Банк России назвал регионы с самой дешевой ипотекойРИА Новости04:57Центробанк РФ перечислил регионы с самой дешевой ипотекойФАН06:15Названы регионы России с самой дешевой ипотекойLenta.ru05:21Названы регионы России с самой дешевой ипотекойГазета.Ru05:12Эксперты назвали российские регионы с самой дешевой ипотекойМосква 2406:16Показать ещёОценить5Поделиться