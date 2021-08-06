Самая дешевая ипотека в июне отмечена в Магаданской области, где средняя стоимость кредита составила 5,79% годовых, в Сахалинской области (6,05%), Якутии (6,19%) , Приморском крае (6,2%) и Бурятии (6,41%).
Вместо звуковых волн, отражающихся от стены каньона, световые эхо вокруг V404 Cygni возникли, когда вспышка рентгеновских лучей из системы черной дыры отразилась от пылевых облаков между V404 Cygni и Землей.
Российская теннисистка Елена Веснина заявила, что не рассказывала тренерам и напарникам по команде о проблемах со здоровьем на летней Олимпиаде в Токио, где она с Асланом Карацевым завоевала серебряную медаль в миксте.