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Центробанк РФ перечислил регионы с самой дешевой ипотекой

Самая дешевая ипотека в июне отмечена в Магаданской области, где средняя стоимость кредита составила 5,79% годовых, в Сахалинской области (6,05%), Якутии (6,19%) , Приморском крае (6,2%) и Бурятии (6,41%).
Smotrim.ru
Жители Пензенской области и Чукотского автономного округа могут рассчитывать на среднюю ставку по ипотеке в 6,48%, Мордовии - 6,5%, Орловской области - 6,61%.
РИА Новости
На четвертом месте по дешевизне жилищного кредита находился Приморский край (6,2%), пятерку лидеров замыкает Бурятия (6,41%).
РИА Новости
В пяти российских регионах можно получить ставку в 6,7-6,8% годовых, в восьми - 6,8-6,9%, в двенадцати - от 6,9% до 7%.
РИА Новости

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