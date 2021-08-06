Выдачи ипотеки обвалились на 20% после изменения льготной госпрограммы

Меры ЦБ почти не замедляют выдачи кредитов наличными По данным Frank RG, всего в июле российские банки одобрили населению кредиты на 1,17 трлн руб. Это на 9,5% меньше, чем в июне, когда выдачи были близки к историческому рекорду, но на 20,5% превышает результат июля прошлого года.