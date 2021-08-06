РИА НовостиБанк России назвал регионы с самой дешевой ипотекойЖители Пензенской области и Чукотского автономного округа могут рассчитывать на среднюю ставку по ипотеке в 6,48%, Мордовии - 6,5%, Орловской области - 6,61%.РИА НовостиНа четвертом месте по дешевизне жилищного кредита находился Приморский край (6,2%), пятерку лидеров замыкает Бурятия (6,41%).РИА НовостиВ Калмыкии можно купить квартиру в кредит под 6,64%, а в Псковской области и Северной Осетии -под 6,67%.РИА НовостиЖители Тывы могли взять ипотеку в среднем под 7,7%, Севастополя - под 7,6%, Иркутской области - 7,5%.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭксперты назвали регионы России с самой дешевой ипотекойОбщественная служба новостей05:52Банк России назвал регионы с самой дешевой ипотекойРИА Новости04:57Названы регионы России с самой дешевой ипотекойГазета.Ru05:12Названы регионы России с самой дешевой ипотекойLenta.ru05:21Показать ещёОценить2Поделиться