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Банк России назвал регионы с самой дешевой ипотекой

Жители Пензенской области и Чукотского автономного округа могут рассчитывать на среднюю ставку по ипотеке в 6,48%, Мордовии - 6,5%, Орловской области - 6,61%.
РИА Новости
На четвертом месте по дешевизне жилищного кредита находился Приморский край (6,2%), пятерку лидеров замыкает Бурятия (6,41%).
РИА Новости
В Калмыкии можно купить квартиру в кредит под 6,64%, а в Псковской области и Северной Осетии -под 6,67%.
РИА Новости
Жители Тывы могли взять ипотеку в среднем под 7,7%, Севастополя - под 7,6%, Иркутской области - 7,5%.
РИА Новости

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