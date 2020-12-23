Вести.RuЦБ РФ: санкции США завершают эпоху доминирования доллараСанкции США снижают доверие к доллару и снижают его надежность как средства сбережения и платежей, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.В источникеКапитал страныФАНГазета.RuЭкономика сегодняВести.RuПРАЙМРИА “Informing”Pravda.RuЮжный ФедеральныйЭкспресс газетаDeita.ruВечерний курьерLenta.ruМолодой коммунарНародные новостиАргументы и ФактыПодробнее о событииРоссиян предостерегли от хранения долларовLenta.ruвчера в 09:57ЦБ РФ: санкции США завершают эпоху доминирования доллараВести.Ruвчера в 08:59Банк России выразил сомнение в надежности доллара как средства сбереженияПРАЙМвчера в 04:19В ЦБ сочли, что американские санкции вредят долларуМосковский Комсомолецвчера в 05:12Стреляют себе в ногу. ЦБ объяснил, чем США подрывают позиции доллараРадио Sputnikвчера в 04:28ЦБ: активное применение санкций США с годами снизит использование доллараТАССвчера в 04:24В ЦБ считают, что санкции США подрывают ценность доллараАргументы и Фактывчера в 06:24Показать ещёОценить49Комментировать102Поделиться