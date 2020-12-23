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ЦБ РФ: санкции США завершают эпоху доминирования доллара

Санкции США снижают доверие к доллару и снижают его надежность как средства сбережения и платежей, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.В источнике
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в борьбе с COVID "ярче разгорается свет в конце тоннеля", начало вакцинации в Германии, которая стартует послезавтра, знаменует "долгий и трудный путь" для выхода из кризиса.
РИА Новости04:11