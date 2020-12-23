Новый кросс за 500 тыс. рублей с мотором мощнее, чем у Lada Niva: раскрыты сроки дебюта Tata HBX

Недавно стало известно, что выход на рынок новинки, стоимостью около 500 тыс. рублей, и мотором мощнее, чем у Lada Niva, ожидается уже в 2021 году.