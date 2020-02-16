Телефонные звонки из псевдобанков, с которыми столкнулись уже, наверное, миллионы россиян, окончательно стали главным видом махинаций со счетами банковских клиентов. "Средний чек" одной такой кражи составил 10-15 тысяч рублей.

с чего всё началось

"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей. Об этом сообщил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью, опубликованном в воскресенье в "Российской газете".

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