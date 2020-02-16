Общество
ТАССБанк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей. Об этом сообщил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью, опубликованном в воскресенье в "Российской газете".
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с чего всё началось
Телефонные звонки из псевдобанков, с которыми столкнулись уже, наверное, миллионы россиян, окончательно стали главным видом махинаций со счетами банковских клиентов. "Средний чек" одной такой кражи составил 10-15 тысяч рублей.Российская газета10:30
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Футбол
Игрок «Порту» демонстративно ушёл с поля из-за расизма
Марега демонстративно покинул поле, несмотря на активные уговоры партнёров по команде пересмотреть своё решение.
Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Здоровье
Хирург: К циррозу печени приводят даже слабоалкогольные напитки
Хирург Гарик Манукьян предупредил, что печень страдает от алкоголя вне зависимости от его крепости, поэтому даже слабоалкогольные напитки могут стать причиной развития цирроза.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Футбол
Тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о штрафах за лишний вес
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» выступил против излишних наказаний и штрафов.
Политика
Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина
Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
В январе Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, заявил, что с 1 сентября 2020 года российские школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Армия и оружие
Катализатор напряжения: почему Идлиб остается единственным последним оплотом террористов
Сирийская правительственная армия проводит операцию на северо-западе страны - масштабное наступление на Идлиб, фактически оставшийся последним оплотом террористических группировок.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Происшествия
«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт
Дальнемагистральный Boeing, вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт вылета.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Происшествия
В Камеруне убили более 20 человек, в том числе 14 детей
"В общей сложности 22 человека погибли, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек", - заявил агентству представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Северо-Западном и Юго-Западном регионах Камеруна Джеймс Нунан.
Происшествия
Два рыбака пропали в Тындинском районе
Как сообщили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, пока правоохранительные органы не запрашивали помощь спасателей.
Экономика
Помидоры в Сахалинской области стоят 270-400 рублей за килограмм
Помидоры от местных производителей в розничной сети Сахалина реализуются по цене от 270 до 330 руб/кг, на Курилах — 350-400 руб/кг.
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Музыка
Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии
Певец сообщил, что за несколько часов до концерта у него диагностировали пневмонию в лёгкой форме.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Кино
Опубликовано первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
Ролик опубликовал режиссер Мэтт Ривз фильма. На кадрах появляется символ летучей мыши, костюм Бэтмана и профиль актера в маске.
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Шоу-бизнес
Волочкова планирует судиться с Большим театром из-за пенсии
Бывшая балерина Анастасия Волочкова намерена судиться с Большим театром, поскольку ей не выплачивают пенсию, передает сайт kp.ru.
Космос
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink.
Общество
Эвакуированные с карантинного лайнера граждане США покинули Японию
Два самолета с гражданами США, эвакуированными с борта круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине в порту японского города Иокогама, вылетели в понедельник из токийского аэропорта Ханэда.
Культура
Руководство французской киноакадемии подало в отставку
В отставку в полном составе подал исполнительный совет Ассоциации развития кино Франции, 13 февраля сообщает Франс-пресс.
Теннис
Кики Бертенс стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.