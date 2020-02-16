Общество

ТАССТАССБанк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей. Об этом сообщил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью, опубликованном в воскресенье в "Российской газете".
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с чего всё началось

Телефон недоверия

Телефонные звонки из псевдобанков, с которыми столкнулись уже, наверное, миллионы россиян, окончательно стали главным видом махинаций со счетами банковских клиентов. "Средний чек" одной такой кражи составил 10-15 тысяч рублей.
Российская газета10:30

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ЦБ: средний ущерб от телефонных мошенников составляет 10–15 тыс. рублей

Коммерсантъ15:20

Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

ТАСС15:12

Названа средняя сумма «добычи» телефонных мошенников

Lenta.ru14:10

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

РБК14:09

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

Известия13:00

ЦБ назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

РИА Новости12:15

Телефон недоверия

Российская газета10:30
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Здоровье

Коронавирусом может заразиться треть жителей Земли

Новым коронавирусом 2019-nCoV может заразиться как минимум треть населения Земли.
ДЕЛА.ru 13 февраля в 22:31
Общество

Вильфанд пообещал ранний приход весны в Россию

В этом году весна придет в европейскую часть России раньше положенного, хотя, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, всю зиму и так стояла погода, характерная для середины марта.
Газета.Ru 04:47
Космос

Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Ин-спейс.ру 14 февраля в 10:44
Спорт

Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего

РИА Новости 10:32
Происшествия

«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт

Интерфакс 17:08
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM 19:59
Космос

NASA показало фото самых высоких облаков

Подчеркивается, что серебристые облака, или «ночные светящиеся облака», — самые высокие в атмосфере нашей планеты.
ФАН 21:15
Политика

Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция продолжают контакты по Идлибу и пытаются найти пути выполнения договоренностей.
РИА Новости 18:59
Шоу-бизнес

«Фрейя очень нестабильна, наркозависимый человек»: невестка Марии Шукшиной выпрашивает деньги

Комсомольская правда 14:20
Футбол

Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Реалом»

Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов выйдет в основном составе своей команды на матч 24-го тура Примеры с «Реалом».
RT на русском 14:04
Экономика

Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
Вести.Ru вчера в 03:20
Здоровье

В Челябинске в пункт по коронавирусу отправили еще пять китайцев

В Челябинске на карантин поместили еще пятерых китайцев, недавно вернувшихся из Поднебесной.
Челябинск Сегодня 14 февраля в 11:01
Общество

Москва вошла в топ-5 самых безопасных городов для ресторанного бизнеса

По данным исследования компании «Delta Системы безопасности», чаще всего вывозы быстрого реагирования поступают в Уфе, Набережных Челнах и Сочи.
Mockva.ru 20:29
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.
Известия 16:20
Происшествия

Сахалинские гаишники «отмазывали» пьяных водителей

Пьяный водитель, остановленный сотрудниками ГИБДД, звонил одному из их начальников.
АСТВ 20:34
Авто

Мантуров: продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022–2023 годах

Мотоциклы российской люксовой марки Aurus поступят в производство и продажу в 2022—2023 годах.
REGNUM 14 февраля в 01:23
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС 14:33
Политика

Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
RT на русском 10:19
Происшествия

В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады

РИА Новости 21:53
Политика

Переводчики Путина рассказали о своей работе с президентом

Президент РФ Владимир Путин крайне внимательно следит за тем, как переводят его слова и даже может уточнить версию тех или иных фраз на иностранном языке.
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Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews 11:18
Армия и оружие

Благодаря Турции у сирийских боевиков появились американские ПЗРК

Турция поставляет боевикамв Сирии в зоне деэскалации "Идлиб" американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).
МонаВиста 08:57
Здоровье

Врачи объяснили, чем опасны книги блогеров-антипрививочников

Врачи сослались на доказательные исследования, подтверждающие превышение пользы вакцинации над потенциальными рисками.
Росбалт 14 февраля в 05:04
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Известия 12:55
Общество

Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа

Московский Комсомолец в Марий Эл 09:11
Кино

Названы 17 худших сцен секса в истории кино

Британское издание The Independent составило список худших эротических сцен в истории кино. В него вошли моменты из 17 фильмов.
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Кино

Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в «Назад в будущее»

По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.
Комсомольская правда 04:57
Армия и оружие

Пентагон снова перенес ввод в строй базы ПРО в Польше

Российская газета 13 февраля в 20:59
Происшествия

Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 02:13
Общество

Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 09:18
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