Общество
ТАССБанк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей. Об этом сообщил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью, опубликованном в воскресенье в "Российской газете".
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с чего всё началось
Телефонные звонки из псевдобанков, с которыми столкнулись уже, наверное, миллионы россиян, окончательно стали главным видом махинаций со счетами банковских клиентов. "Средний чек" одной такой кражи составил 10-15 тысяч рублей.Российская газета10:30
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Футбол
Гол Федора Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл вничью с "Сельтой".
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Политика
Посол России в Турции прокомментировал угрозы в свой адрес
Авторы угроз, поступающих в адрес посольства России в Турции, могут не отдавать себе отчет в том, что их действия запускают "цепную реакцию" ксенофобии, злобы и ненависти.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Армия и оружие
Американская база ПРО появится в Польше с опозданием
Политика
Смог ли Лукашенко «победить» Россию
По данным белорусских СМИ на переговорах в Сочи в начале февраля президент России Владимир Путин поинтересовался у Лукашенко, зачем приобретать нефть на Западе, если она все равно дороже российской.
Происшествия
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
Ранее "КП" сообщила, что в одном из баров в центре Москвы во время конкурса по поеданию пирожных скончалась девушка.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Общество
Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»
Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Политика
Sky News: ЕС предложил Британии неприемлемые условия торговли
Правительство Великобритании посчитало «чрезмерными и смехотворными» условия свободной торговли с ЕС, предложенные стране после выхода из Европейского союза.
Гаджеты
Microsoft отменила проблемное обновление Windows 10
Компания Microsoft приостановила рассылку последнего автоматического обновления безопасности операционных систем Windows 10.
Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Наука
В России появятся новые территории, пригодные для сельского хозяйства
Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Общество
Дневной сон почти вдвое снизил вероятность сердечного приступа
Исследования ученых доказали, что дневной сон позволяет снизить вероятность развития сердечного приступа у людей от 35 до 75 лет.
Шоу-бизнес
В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Происшествия
В Пензе семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
Подписчики группы «Сова Пенза авто» во «ВКонтакте» сообщили, что в результате ДТП пострадали семь человек.
Фигурное катание
Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная Алина Загитова постоянно пыталась уйти из спорта.
Футбол
«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" от еврокубков на два года.
Экономика
Алкоголь в беде и манипуляциях: о чем говорят данные Nielsen
Собственно, как утверждается в опубликованных СМИ данных агентства, действительно, в 2019 году выросли продажи всех алкогольных категорий за исключением водки, потребление которой снизилось на 1,7% в натуральном выражении и 0,1% — в денежном, в то время как пива было продано на 2,1% больше в литрах.