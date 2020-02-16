Общество

ТАССТАССБанк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей. Об этом сообщил замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев в интервью, опубликованном в воскресенье в "Российской газете".
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с чего всё началось

Телефон недоверия

Телефонные звонки из псевдобанков, с которыми столкнулись уже, наверное, миллионы россиян, окончательно стали главным видом махинаций со счетами банковских клиентов. "Средний чек" одной такой кражи составил 10-15 тысяч рублей.
Российская газета10:30

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ЦБ: средний ущерб от телефонных мошенников составляет 10–15 тыс. рублей

Коммерсантъ15:20

Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

ТАСС15:12

Телефон недоверия

Российская газета10:30

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

РБК14:09

В ЦБ назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников

Известия13:00

ЦБ назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

РИА Новости12:15

Названа средняя сумма «добычи» телефонных мошенников

Lenta.ru14:10
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Гол Федора Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл вничью с "Сельтой".
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RT на русском 10:59
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Посол России в Турции прокомментировал угрозы в свой адрес

Авторы угроз, поступающих в адрес посольства России в Турции, могут не отдавать себе отчет в том, что их действия запускают "цепную реакцию" ксенофобии, злобы и ненависти.
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Общество

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Происшествия

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Интерфакс 02:13
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Американская база ПРО появится в Польше с опозданием

ANNA-News 14 февраля в 10:23
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Автобус с российскими туристами опрокинулся на пути в Финляндию

Коммерсантъ 16:38
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Ридус 16:18
Происшествия

Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент

Ранее "КП" сообщила, что в одном из баров в центре Москвы во время конкурса по поеданию пирожных скончалась девушка.
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Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews 13:20
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Известия 12:55
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«Лацио» обыграл «Интер» и вышел на второе место в чемпионате Италии

РБК 17:19
Общество

Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
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Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета 11:14
Армия и оружие

США, Эстония и Литва проведут наблюдательный полет над Россией

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Политика

Sky News: ЕС предложил Британии неприемлемые условия торговли

Правительство Великобритании посчитало «чрезмерными и смехотворными» условия свободной торговли с ЕС, предложенные стране после выхода из Европейского союза.
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Microsoft отменила проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft приостановила рассылку последнего автоматического обновления безопасности операционных систем Windows 10.
REGNUM 01:44
Политика

В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Газета.Ru 15:37
Происшествия

Двое рабочих погибли при падении сотовой вышки в Москве

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Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС 14:33
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В России появятся новые территории, пригодные для сельского хозяйства

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Шоу-бизнес

Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»

Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
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Дневной сон почти вдвое снизил вероятность сердечного приступа

Исследования ученых доказали, что дневной сон позволяет снизить вероятность развития сердечного приступа у людей от 35 до 75 лет.
Экономика сегодня 03:14
Шоу-бизнес

В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела вчера в 12:53
Политика

Украинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым

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В Пензе семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

Подписчики группы «Сова Пенза авто» во «ВКонтакте» сообщили, что в результате ДТП пострадали семь человек.
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Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная Алина Загитова постоянно пыталась уйти из спорта.
Lenta.ru 07:18
Футбол

«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб "Манчестер Сити" от еврокубков на два года.
Москва 24 14 февраля в 17:56
Экономика

Алкоголь в беде и манипуляциях: о чем говорят данные Nielsen

Собственно, как утверждается в опубликованных СМИ данных агентства, действительно, в 2019 году выросли продажи всех алкогольных категорий за исключением водки, потребление которой снизилось на 1,7% в натуральном выражении и 0,1% — в денежном, в то время как пива было продано на 2,1% больше в литрах.
REGNUM вчера в 02:42
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Четыре человека погибли при крушении самолета на юге Франции

Известия 12:37
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